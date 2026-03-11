هيئة بريطانية: تعرض سفينة حاويات لأضرار جراء مقذوف قرب الإمارات



وكالات

أعلنت هيئة عمليات ​التجارة البحرية البريطانية، اليوم ‌الأربعاء، أنها تلقت بلاغا ​عن حادث ​وقع على بعد 25 ⁠ميلا بحريا ​شمال غرب ​رأس الخيمة في الإمارات.

قالت هيئة عمليات ​التجارة البحرية البريطانية، إن ربان ​سفينة، أفاد بتعرضها ​لأضرار جراء مقذوف يشتبه ‌بأنه ⁠جسم غريب، لكن لم يتسن تحديد نوعه.

قالت ​الهيئة، ​إن ⁠طبيعة الأضرار غير معروفة ​حاليا، لكن ​التحقيق ⁠جار، وإن جميع أفراد الطاقم ⁠بخير.

كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أفادت أمس الثلاثاء، بوقوع حادث بحري شمال العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث رصد قائد سفينة دوي انفجار قوي على مقربة من سفينته.

ذكرت الهيئة في تحذير عاجل، أن الحادث وقع على بعد 36 ميلا بحريا شمال أبوظبي، مشيرة إلى أن السلطات المختصة فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الانفجار وطبيعته.

ناشدت UKMTO جميع السفن المبحرة في المنطقة توخي الحذر الشديد أثناء العبور، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه يهدد سلامة الملاحة البحرية.

تأتي هذه الحوادث في سياق تصعيد عسكري وبحري غير مسبوق تشهده منطقة الخليج، منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير الماضي، والتي أعقبتها هجمات إيرانية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية استهدفت سفنا تجارية وعسكرية في مياه الخليج وبحر العرب.

وسبق أن أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية "سنتكوم" الأسبوع الماضي، أن قواتها البحرية رافقت عدة سفن تجارية عبر مضيق هرمز، في محاولة لكسر الحصار الإيراني وضمان استمرار تدفق الطاقة من الخليج، وفقا لروسيا اليوم.