هجوم بطائرات مسيرة إيرانية يستهدف مجمع الرويس في أبو ظبي

كتب : محمد جعفر

02:58 م 10/03/2026

طائرات مسيرة إيرانية

أعلنت الجهات الرسمية في دولة الإمارات، الثلاثاء، اندلاع حريق في إحدى المنشآت داخل مجمع الرويس الصناعي في إمارة أبوظبي، نتيجة هجوم بطائرات مسيّرة، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن الجهات المختصة تتعامل مع الحريق الذي نشب في إحدى منشآت المجمع الصناعي، موضحاً أن الحادث "ناتج عن استهداف بطائرات مسيرة"، فيما تعمل فرق الطوارئ على احتواء الموقف.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن منظومات الدفاع الجوي في حالة تأهب، وتتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

وأضافت الوزارة، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، أن الأصوات التي سُمعت في مناطق متفرقة من الدولة تعود إلى عمليات اعتراض تنفذها منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، إلى جانب قيام المقاتلات الجوية باعتراض الطائرات المسيّرة والجوالة.

إيران وأمريكا إسرائيل مجمع الرويس مكتب أبوظبي الإعلامي صواريخ باليستية وزارة الدفاع الإماراتية هجمات إيران على الإمارات

