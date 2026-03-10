

وكالات

أعلنت مصادر إيرانية، اليوم الثلاثاء، سقوط ضحايا مدنيين في قصف جوي استهدف مناطق سكنية في كل من مدينتي أراك وطهران، في استمرار للتصعيد العسكري في المنطقة.

وفي مدينة أراك، شن الطيران الإسرائيلي والأمريكي غارة على منزل سكني في الساعات الأولى من فجر اليوم، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخر بجروح.

وفي العاصمة طهران، انتشلت فرق الإنقاذ جثمان طفلة تبلغ من العمر عاما واحدا من تحت أنقاض منزل سكني تعرض للقصف منتصف ليل أمس، بعد سقوط صواريخ أمريكية إسرائيلية على المنطقة.

تأتي هذه الهجمات في إطار التصعيد المستمر منذ 28 فبراير الماضي، حيث تشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مكثفة على إيران، أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا بينهم مئات الأطفال والنساء، وفقا لروسيا اليوم.