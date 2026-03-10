إعلان

بينهم طفلة.. مقتل 5 مدنيين في هجمات إسرائيلية أمريكية على منازل بـ أراك وطهران

كتب : مصراوي

09:00 ص 10/03/2026

الهجمات الجوية الأمريكية والإسرائيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت مصادر إيرانية، اليوم الثلاثاء، سقوط ضحايا مدنيين في قصف جوي استهدف مناطق سكنية في كل من مدينتي أراك وطهران، في استمرار للتصعيد العسكري في المنطقة.

وفي مدينة أراك، شن الطيران الإسرائيلي والأمريكي غارة على منزل سكني في الساعات الأولى من فجر اليوم، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة آخر بجروح.

وفي العاصمة طهران، انتشلت فرق الإنقاذ جثمان طفلة تبلغ من العمر عاما واحدا من تحت أنقاض منزل سكني تعرض للقصف منتصف ليل أمس، بعد سقوط صواريخ أمريكية إسرائيلية على المنطقة.

تأتي هذه الهجمات في إطار التصعيد المستمر منذ 28 فبراير الماضي، حيث تشن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات مكثفة على إيران، أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا بينهم مئات الأطفال والنساء، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجمات إسرائيلية أمريكية هجمات إسرائيلية أمريكية على إيران الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية امتلاك إيران صواريخ توماهوك الأمريكية إيران إسرائيل أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

جيب لمالكي هذه السيارات في مصر: "من فضلك توقف عن القيادة لسلامتك"
أخبار السيارات

جيب لمالكي هذه السيارات في مصر: "من فضلك توقف عن القيادة لسلامتك"
"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
أخبار وتقارير

"لم تكن جيدة".. ياسر إبراهيم يتحدث عن علاقة كولر مع لاعبي الأهلي قبل رحيله
الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار
أخبار وتقارير

الدولار يقود موجة ارتفاعات في العملات.. وزيادات الأعلاف تضغط على أسعار
بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
زووم

بعد زيارة وزير الصحة.. نادية مصطفى تكشف تفاصيل جديدة عن حالة هاني شاكر
بدأت بإعجاب وانتهت بانتقام أعمى.. حكاية "ميرنا" مع الحب المرفوض |فيديو
حوادث وقضايا

بدأت بإعجاب وانتهت بانتقام أعمى.. حكاية "ميرنا" مع الحب المرفوض |فيديو

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

حرب إيران في يومها العاشر: ترامب يتوقع النهاية.. وبوتين يتدخل بمقترح وأزمة بين إسرائيل وواشنطن
من بينها رفع الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تكشف عن إجراءات جديدة لدعم المواطنين
السيسي: اقتصاد مصر في منطقة الأمان رغم التحديات
ليلة 21 رمضان بدأت في السعودية وغداً في مصر.. هل تختلف ليلة القدر باختلاف المطالع؟