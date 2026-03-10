أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال ‌هاتفي مع نظيره الإيراني مسعود ‌بزشكيان، ‌أن انتهاكات المجال الجوي التركي "غير مبررة".

وأفاد بيان للرئاسة التركية أن أردوغان حذر من ‌أن استهداف ‌دول ⁠المنطقة لا يخدم مصالح أي طرف، وذلك في أعقاب رصد صاروخين في تركيا أطلقا من إيران.

وأضاف البيان، أن ⁠أردوغان ‌أكد أن تركيا ⁠تعمل على فتح قنوات دبلوماسية ⁠للمساعدة في إنهاء الحرب.

وأوضح الرئيس التركي ⁠لبزشكيان، أن أنقرة لا ترى أن من حق إيران استهداف دول المنطقة، وأن مثل هذه الأعمال لا تخدم ‌مصالح أي طرف.

في سياق متصل، أبلغ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الإيراني عباس ‌عراقجي خلال اتصال هاتفي، الثلاثاء، ‌أن ‌انتهاك المجال الجوي التركي بصواريخ بالستية إيرانية أمر ‌غير مقبول.

وأوضح ‌مصدر بوزارة ⁠الخارجية التركية بأن عراقجي أبلغ فيدان بأن طهران ⁠تجري ‌تحقيقا موسعا بهذا ⁠الشأن.

وذكر أن فيدان جدد ⁠مطالبة تركيا لجميع ⁠الأطراف بالامتناع عن أي خطوات قد تعرض المدنيين للخطر، وأكد لعراقجي أن أنقرة ستتخذ إجراءات ضد الصواريخ ‌التي تستهدفها.

وأعلنت تركيا الثلاثاء نشر منظومة باتريوت الدفاعية وسط البلاد، غداة اعتراض حلف شمال الأطلسي (ناتو) صاروخا بالستيا ثانيا أطلق من إيران في المجال الجوي التركي.