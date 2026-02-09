إعلان

الأمم المتحدة: قرار إسرائيل بشأن الضفة الغربية يقوّض حل الدولتين

كتب : مصراوي

11:24 م 09/02/2026

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

(أ ش أ)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، عن قلقه العميق إزاء القرار الإسرائيلي الذي يجيز سلسلة من الإجراءات الإدارية والتنفيذية في الضفة الغربية المحتلة، محذرًا من أن المسار الحالي على الأرض يقوّض إمكانية التوصّل إلى حل الدولتين.

وأكد جوتيريش، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن جميع المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ونظامها والبنية التحتية المرتبطة بها، لا تتمتع بأي شرعية قانونية، وهي مخالفة صارخة للقانون الدولي، بما في ذلك القرارات الأممية ذات الصلة.

وشدد على أن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليست مجرد عوامل زعزعة للاستقرار، بل –كما ذكرت محكمة العدل الدولية– غير قانونية.

وحثّ جوتيريش إسرائيل على التراجع عن هذه الإجراءات، والحفاظ على الطريق الوحيد نحو السلام الدائم، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن المعنية، وهو حل الدولتين.

هذا المحتوى من

Asha

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة إسرائيل الضفة الغربية

