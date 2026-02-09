إعلان

وزير الخارجية الروسي: أمريكا لن تدعم نشر قوات أوروبية في أوكرانيا

كتب : مصراوي

11:27 م 09/02/2026

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

(أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن واشنطن سترفض أي مقترحات أوروبية لنشر قوات أجنبية في أوكرانيا في حال وقف إطلاق النار.

وأوضح لافروف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "يتحدث كل من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، علنًا، عن نشر قوات استطلاعية، تمهيدًا لقوات تدخُّل، وبوجود ضمانة تلقائية من الولايات المتحدة لدعمها عسكريًا".

وتابع لافروف: "لن أتطرق إلى تفاصيل مناقشاتنا مع الأمريكيين، لكننا سألناهم عن صحة هذا الأمر، وأنا لا شك في أن الرد الذي سيصل إلى الأوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لن يكون إيجابيًا".

سيرجي لافروف أمريكا قوات أوروبية أوكرانيا

