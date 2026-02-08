إصابة شخصين إثر حادث تصادم بكورنيش الإسكندرية

أصيب شخصين إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتاكسي بمنطقة لوران بطريق كورنيش الإسكندرية، ما تسبب في ارتباك حركة المرور.

تلقى قسم شرطة الرمل أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الكورنيش، بمنطقة لوران، ووجود مصابين، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص تصادم سيارة أجرة "تاكسي" وأخرى ملاكي بالطريق المشار إليه، وصعودها أحدهما على الرصيف، ما أسفر عن ارتباك حركة المرور وإصابة شخصين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى جمال عبد الناصر للتأمين الصحي، لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور.

تحرر المحضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.