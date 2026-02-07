إعلان

رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران- صور

كتب : محمد جعفر

07:26 م 07/02/2026 تعديل في 09:46 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران (1)
  • عرض 3 صورة
    مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد جعفر:

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أن مبعوثا الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، زارا حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن المتمركزة في بحر العرب على مقربة من إيران، اليوم السبت، وكان برفقتهم قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، بحسب مصدرين مطلعين.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تكون السفينة الحربية الأمريكية ومجموعتها الضاربة في أي ضربة أمريكية مستقبلية على إيران، لافتًة إلى أن الزيارة تأتي بعد يوم من المحادثات مع إيران، وأن هذه الرسالة إلى الإيرانيين مفادها أن الولايات المتحدة لديها خيارات أخرى إذا فشلت المفاوضات.

وفي سياق متصل، لوّح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على أي تحرك عسكري لواشنطن ضد طهران، مشيرا إلى أن الحشد العسكري الأمريكي الأخير يضع تلك القواعد في "مرمى النيران الإيرانية" في حال وقوع صدام.

وبحسب قناة "الجزيرة" القطرية، أكّد الوزير عراقجي، أن إيران "لا تعتزم" استهداف الدول الصديقة التي تقع تلك القواعد على أراضيها، بل الوجود العسكري الأمريكي ذاته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مبعوث ترامب حاملة الطائرات الأمريكية إيران ستيف ويتكوف جاريد كوشنر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أجواء صيفية.. الأرصاد تكشف موعد ذروة موجة الارتفاع في درجات الحرارة
أخبار مصر

أجواء صيفية.. الأرصاد تكشف موعد ذروة موجة الارتفاع في درجات الحرارة

مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

مانشستر يونايتد يفوز على توتنهام بثنائية في الدوري الإنجليزي (فيديو)
كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
أخبار مصر

كيف ستؤثر صفقة الترددات بـ3.5 مليار دولار على سرعة الإنترنت وجودة الشبكة؟
"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع
أخبار مصر

"لا يتعارض مع الكرامة الإنسانية".. الصحة لمصراوي: ندرس إنشاء بنك للتبرع
الصور الأولى من عزاء والد الفنانة علا رشدي في مسجد الشرطة
زووم

الصور الأولى من عزاء والد الفنانة علا رشدي في مسجد الشرطة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي و شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا
"ندرس تنفيذه".. أول تعليق من الصحة بشأن إنشاء بنك للتبرع بالجلد
أول تعليق من مؤسس مستشفى أهل مصر للحروق على مقترح التبرع بالجلد
رسالة ما بعد التفاوض.. مبعوثا ترامب على متن حاملة الطائرات الأمريكية قرب إيران