مصطفى الشاعر

كشفت وكالة تاس الروسية وفقا لبيانات إحصائية، أن المواطنين الألمان تصدروا قائمة مواطني دول الاتحاد الأوروبي الساعين للحصول على حق اللجوء المؤقت في روسيا منذ عام 2021.

وأوضحت البيانات، أنه منذ عام 2022، أصبح الألمان ضمن قائمة أكثر عشر جنسيات طلبا للجوء في روسيا بشكل عام، وفقا لطلبات التماس اللجوء المقدمة.

وتُظهر الأرقام "طفرة كبيرة" في اهتمام المواطنين الألمان باللجوء إلى روسيا، فبعد أن اقتصر الأمر على طلبي التماس فقط في عام 2020 (المركز 41 عالميا)، قفز العدد إلى 54 طلبا في 2022 ليحتلوا المركز السابع.

واستمر المنحنى في الصعود خلال السنوات التالية، حيث سجل عام 2023 تقديم 166 طلبا (المركز الرابع)، يليه عام 2024 بـ 182 طلباً (المركز السادس)، وصولا إلى 129 طلبا في عام 2025، ليحل الألمان في المرتبة الخامسة بين أكثر الجنسيات طلبا للجوء في روسيا.

وشهد عام 2025 تصاعدا في وتيرة الإقبال على "طلب الحماية" في روسيا، حيث استقبلت السلطات 8,220 طلب لجوء مؤقت، بزيادة ملموسة بلغت 1,341 طلبا عن الحصيلة المسجلة في العام الذي سبقه (2024).

وكانت "الخارجية الروسية" قد رصدت في عام 2022 طفرة حادة في مظاهر "التمييز" داخل ألمانيا عقب انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذا التمييز استهدف "كافة ممثلي الجالية الناطقة بالروسية، بما في ذلك اليهود والألمان الروس من المهاجرين المتأخرين".

وشددت الوزارة على أن غالبية ضحايا هذه الملاحقات والمضايقات هم من حاملي الجنسية الألمانية أيضا.