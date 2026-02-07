اشتباكات عنيفة خارج جامعة يونانية واحتجاز أكثر من 230 شخصا

د ب أ

اندلعت اشتباكات عنيفة الليلة الماضية، خارج كلية الهندسة الميكانيكية في جامعة أرسطو في مدينة تسالونيك اليونانية، مما استدعى عملية أمنية واسعة النطاق للشرطة استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية (إي.آر.تي)، أن مجهولين ألقوا زجاجات مولوتوف على وحدات شرطة مكافحة الشغب المتمركزة في شارع الثالث من سبتمبر.

وقالت تقارير يونانية، إن أحد رجال الشرطة أصيب في الاشتباكات، بينما تم نقل شابة تعاني من مشكلات في التنفس إلى مستشفى، حسب صحيفة "إي.كاثيميرني اليونانية" اليوم السبت.

وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على أكثر من 230 شخصا مع تصاعد حدة الاضطرابات. وذكرت السلطات أن إلقاء العبوات الحارقة بدا أنه جاء من داخل الحرم الجامعي، حيث كان يقام حفل داخل أحد الأقسام في ذلك الوقت.

وتضررت العديد من المركبات خلال الاشتباكات. ومازالت قوات الشرطة منتشرة في المنطقة لساعات، وهي تعمل على استعادة النظام.