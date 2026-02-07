إعلان

السلطات الأمريكية تعتقل شخصًا هدد نائب ترامب بالقتل

كتب : مصراوي

02:48 م 07/02/2026

نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أ ف ب

أعلنت وزارة العدل الأمريكية الجمعة، أن هيئة محلفين فدرالية كبرى وجّهت لرجل يبلغ من العمر 33 عاما تهمة التهديد بقتل نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أثناء زيارته لولاية أوهايو في يناير.

وأفادت الوزارة في بيان بأن شانون ماثر متّهم بالتهديد بقتل وإلحاق الأذى الجسدي بنائب الرئيس.

وذكر البيان نقلا عن تقارير بأن ماثر قال إنه سيبحث عن الأماكن التي كان سيتوجه إليها فانس وسيستخدم بندقيته الآلية من طراز إم 14 ويقتله، من دون أن يوضح مكان إدلائه بهذا التعليق.

وألقى عناصر الجهاز السرّي الأمريكي القبض على ماثر الجمعة.

وسبق أن وقعت حوادث أخرى تستهدف فانس.

وقال نائب الرئيس الأمريكي مطلع يناير إن "شخصا مجنونا" حاول اقتحام منزله في أوهايو عبر الطرق على النوافذ. ولم يكن فانس وعائلته في المنزل يومها فيما أُلقي القبض على رجل يبلغ 26 عاما على خلفية الحادثة، بحسب تقارير وسائل إعلام أميركية.

وكشفت وزارة العدل الجمعة، بأنها عثرت على عدة ملفات رقمية تتضمن مواد متعلقة بانتهاكات جنسية بحق أطفال بحوزة ماثر أثناء التحقيقات المرتبطة بتهديده المفترض لفانس.

ومثل ماثر أول مرة أمام محكمة في أوهايو الجمعة. وهو موقوف بانتظار جلسة استماع بشأن اعتقاله مقررة في 11 فبراير، بحسب الوزارة.

هذا المحتوى من

AFP

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة العدل الأمريكية السلطات الأمريكية جاي دي فانس شانون ماثر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عزومة كهربا وشايف إنه مظلوم".. القصة الكاملة لأزمة تصريحات صالح جمعة وإمام
رياضة محلية

"عزومة كهربا وشايف إنه مظلوم".. القصة الكاملة لأزمة تصريحات صالح جمعة وإمام
تخفيض 100 ألف جنيه على إكسيد VX الـ 7 راكب بالسوق المصري
أخبار السيارات

تخفيض 100 ألف جنيه على إكسيد VX الـ 7 راكب بالسوق المصري
أبل تستعد لإطلاق هاتفها الاقتصادي آيفون 17e خلال أيام.. أبرز المميزات
أجهزة متنوعة

أبل تستعد لإطلاق هاتفها الاقتصادي آيفون 17e خلال أيام.. أبرز المميزات
مباشر.. مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة
أخبار مصر

مباشر.. مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة
"الأوقاف" تكشف حقيقة منع إذاعة صلوات المغرب والتراويح والفجر عبر مكبرات
أخبار مصر

"الأوقاف" تكشف حقيقة منع إذاعة صلوات المغرب والتراويح والفجر عبر مكبرات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- أبوالمعاطي زكي: تعرضت لجلطة بسبب مرتضى منصور.. ومدحت شلبي مشاني بسببه