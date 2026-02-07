إعلان

أوكرانيا تستهدف منشأة روسية لإنتاج وقود الصواريخ

كتب : مصراوي

02:49 م 07/02/2026

طائرات مُسيرّة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصطفى الشاعر

أفاد مسؤول في جهاز الأمن الأوكراني، لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، بأن طائرات مُسيرّة أوكرانية استهدفت مصنعًا لإنتاج مكونات وقود الصواريخ في منطقة تفير الواقعة غرب روسيا.

وقال المسؤول، إن المصنع ينتج مكونات لوقود صواريخ كروز روسية من طرازي إكس-55 وإكس-101 وعناصر أخرى لوقود الديزل ووقود الطائرات، موضحا أن الهجوم أدى لاندلاع حريق كبير في المصنع.

وأضاف المسؤول الأوكراني: "حتى الإغلاق المؤقت يعرقل إنتاج وقود الصواريخ ويحد من قدرة العدو على مواصلة القصف المكثف لمدننا".

من جهة أخرى، اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا بتقويض المسار الدبلوماسي "عمدا" عبر موجة جديدة من الضربات العسكرية العنيفة.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، شدد زيلينسكي على أن استمرار القصف الروسي يمثل "إعلانا صريحا باستمرار الحرب ورفضا قاطعا لأي حلول سلمية مطروحة".

وفي رسالة حازمة للمجتمع الدولي، طالب الرئيس الأوكراني الحلفاء بضرورة الرد على هذا التصعيد بزيادة الدعم العسكري والضغط الدبلوماسي.

وفي وقت سابق، كشف زيلينسكي، عن حصيلة الضحايا العسكريين منذ اندلاع الغزو الروسي قبل قرابة أربعة أعوام، مؤكدا مقتل 55 ألف جندي أوكراني، من بينهم "عسكريون محترفون ومجندون في الخدمة الإلزامية".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جهاز الأمن الأوكراني أوكرانيا طائرات مُسيرّة مُسيرّة أوكرانية صواريخ كروز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مباشر.. مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة
أخبار مصر

مباشر.. مدبولي يشهد إطلاق ميثاق الشركات الناشئة
رمضان 2026.. غادة طلعت تكشف عن "بوستر" شخصيتها في "درش"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. غادة طلعت تكشف عن "بوستر" شخصيتها في "درش"
تخفيض 100 ألف جنيه على إكسيد VX الـ 7 راكب بالسوق المصري
أخبار السيارات

تخفيض 100 ألف جنيه على إكسيد VX الـ 7 راكب بالسوق المصري
كواليس المران الأول للزمالك في زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية
رياضة عربية وعالمية

كواليس المران الأول للزمالك في زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية
فارق الأجرة والقيمة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن زيادة الإيجار القديم
أخبار مصر

فارق الأجرة والقيمة الجديدة.. كل ما تريد معرفته عن زيادة الإيجار القديم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فيديو- أبوالمعاطي زكي: تعرضت لجلطة بسبب مرتضى منصور.. ومدحت شلبي مشاني بسببه