القيادة الأمريكية تعلن تحرك حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وتحليق طائراتها

كتب : مصراوي

09:15 م 06/02/2026

حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وتحليق طائراتها

كتب-عبدالله محمود:

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة، تحرك مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن الهجومية في بحر العرب.

وقالت القيادة الأمريكية، في بيان لها، إن مجموعة حاملة الطائرات الضاربة أبراهام لينكولن، أبحرت برفقة سفينتي إمداد عسكريتين وقاطعتين تابعتين لخفر السواحل الأمريكي، معاً في بحر العرب.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى طائرات الجناح الجوي لمجموعة الحاملة الضاربة 9 حلّقت في الأجواء فوقها.

حاملة الطائرات ابراهام لينكولن القيادة المركزية الأمريكية

