ترامب يحذف منشوره الساخر من أوباما وزوجته

كتب : مصراوي

09:30 م 06/02/2026

أوباما وزوجته

وكالات

حذف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشوره الساخر الذي وجهه إلى الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما من على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان نُشر مساء أمس الخميس، ترامب مقطع فيديو يتضمن أوباما وزوجته على هيئة قردين في غابة، الأمر الذي قوبل بردود فعل غاضبة من جانب الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء الذين وصفوا الفيديو بالعنصري.

وجرى اليوم الجمعة حذف منشور الرئيس الجمهوري الذي نُشر مساء أمس الخميس، وتم تحميل أحد الموظفين مسؤولية نشره، بعد أن قوبل بردود فعل غاضبة واسعة النطاق، سواء من زعماء الحقوق المدنية أو أعضاء جمهوريين مخضرمين في مجلس الشيوخ، بسبب الطريقة التي صور بها مقطع الفيديو أول رئيس أمريكي أسود والسيدة الأولى.

وجاء حذف المنشور، الذي يعد اعتراف نادر بخطأ من جانب البيت الأبيض، بعد ساعات من رفض المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت ما وصفته بـ "الغضب المزيف" تجاه المنشور.

