هل يوجد نقص في السكر بعد قرار فتح التصدير؟.. شعبة المواد الغذائية تجيب

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية، إن مصر تمتلك فائضًا كبيرًا في السكر، مشيرًا إلى أن هذا الفائض جاء نتيجة قرار الحكومة بفتح باب التصدير، وأن السلعة متوفرة بكميات كبيرة في الأسواق.

وأضاف "الدجوي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر": "الفترة الحالية فترة شائعات في السوق"، مؤكدًا أن السكر موجود بكثرة، وأن الشائعات بدأت بعد صدور قرار التصدير رغم وجود مخزون استراتيجي كافٍ.

وتابع رئيس الشعبة، أن التفاوت في أسعار السكر محدود جدًا، موضحًا أنه لا يتجاوز جنيهًا أو جنيهين فقط، وأن الارتفاعات التي حدثت كانت بسبب عوامل خارجية مثل انخفاض المحاصيل في بعض دول الإنتاج، وليس نقصًا محليًا.

وأشار إلى أن الشائعات التي انتشرت عن نقص السكر غير صحيحة على الإطلاق، لافتًا إلى أن الفائض الكبير يؤكد استقرار السوق، وأن قرار التصدير جاء للاستفادة من هذا الفائض دون التأثير على الاستهلاك المحلي.

ولفت "الدجوي"، إلى أن المواطنين يمكنهم الاطمئنان إلى توافر السكر بكميات كافية وبأسعار مستقرة نسبيًا، مؤكدًا أن الفترة الحالية تشهد حملات توعية لمواجهة الشائعات وضمان عدم استغلال المستهلكين.

وشدد رئيس شعبة المواد الغذائية، على أن السوق مستقر، والمخزون الاستراتيجي مطمئن، مؤكدًا أن الشائعات لا تعكس الواقع، وأن السلعة متوفرة بكثرة، وأن التفاوت السعري ضئيل جدًا ولا يبرر القلق أو التهافت على الشراء.

