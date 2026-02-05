إعلان

أبو الغيط يوجه نصيحة للقادة العرب.. ماذا قال؟

كتب- أسامة النساج

11:12 م 05/02/2026

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، نصيحة للقادة العرب، بشأن الأيام المتبقية من قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشدد أبو الغيط، خلال جلسة حوارية على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، على ضرورة العمل والتفاعل بما يحافظ على السيادة والكرامة.

ونوه الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن العالم يشهد مجموعة من التغييرات الكبيرة، لكنها لا تغير جوهره السائد والموجود، الذي لا يختفي إلا بحرب كبيرة.

وأوضح أبو الغيط، أن هناك تطورات وتغيرات جوهرية في العالم، لافتًا إلى أن هناك قوى عظمى لم تعد وحيدة، منوها إلى أن العالم يشهد وجودا قويا للصين وروسيا.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب لها إطارات للعمل غريبة عما اتفق عليه من أداء.

جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ترامب الولايات المتحدة

