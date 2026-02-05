القيادة المركزية الأمريكية تحذر إيران من الاقتراب لقواتها

حذرت القيادة المركزية للقوات الأمريكية القوات الإيرانية من الاقتراب إلى قواتها والمصالح الأمريكية.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية، تيم هوكينز، إن تركيز الولايات المتحدة حاليًا ينصب على حماية قواتها والمصالح الأمريكية.

وأضاف هوكينز، في تصريحات لقناة الجزيرة، أن القوات الأمريكية متمركزة في مواقعها لحماية المصالح الأمريكية وتنفيذ أي مهمة تُكلّف بها.

وأوضح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن تقوم بعمليات ضمن مهام روتينية.

وأشار المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن القوات الأمريكية قامت مؤخرًا بزيادة الضغط على تنظيم الدولة لمنع عودته.

وأكد أن الولايات المتحدة لا تتردد في حماية قواتها، لافتًا إلى أنه تم إسقاط مسيرة إيرانية اقتربت بشكل عدائي من حاملة طائرات أمريكية.

وشدد هوكينز على أنه لا يرى أي داع لاقتراب أي قطعة عسكرية إيرانية من أي قطعة أمريكية، موضحًا أن حاملة الطائرات الأمريكية كانت تبعد نحو 500 ميل بحري عن ساحل إيران.

وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية أن الولايات المتحدة لن تتردد أبدًا في الرد عندما تكون السفن الأمريكية مهددة.