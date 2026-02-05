(د ب أ)

أكد مسؤول إسرائيلي اليوم الخميس، أن مجلس الأمن الإسرائيلي عقد جلسة طارئة قبل المحادثات المتوقعة بين إيران والولايات المتحدة.

وأفاد موقع (واي نت) الإخباري بأن الاجتماع، الذي كان من المقرر انعقاده يوم الأحد، قد تم تقديم موعده.

ووفقًا لمصادر إيرانية، ستبدأ المحادثات مع الولايات المتحدة في العاصمة العُمانية مسقط يوم غد الجمعة.

وقالت طهران إنها تعتزم قصر المحادثات على برنامجها النووي فقط، بينما تريد واشنطن وضع برنامج إيران للصواريخ وانتهاكات حقوق الإنسان ودعمها للمجموعات المسلحة المعادية لإسرائيل مثل حماس وحزب الله والحوثيين على جدول الأعمال.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الحكومة لا تتوقع أن تنجح المحادثات.

ولكن موقع واي نت، أفاد بمخاوف إسرائيلية من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقديم بعض التنازلات للتوصل إلى اتفاق محدود بشأن تقييد البرنامج النووي الإيراني.