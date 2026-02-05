خلال شهر.. ضبط 26 طن مصنعات ومقطعات لحوم ودواجن فاسدة بالجيزة

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، استمرار الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية الطب البيطري بالمحافظة لتنفيذ الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال العامة والمطاعم والمنشآت الغذائية، بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وكافة الجهات المعنية، للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين وحمايتهم من تداول السلع الفاسدة.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم، أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، بما يحافظ على صحتهم وسلامتهم العامة.

وكشف تقرير مديرية الطب البيطري، عن شهر يناير الماضي، والذي تلقاه محافظ الجيزة، أن الحملات أسفرت عن ضبط 26 طنًا من مصنعات ومقطعات اللحوم وهياكل الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير 36 محضرًا.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة تم إجراء اختبارات البروسيلا لـ3247 رأس ماشية، واختبارات الدرن لـ3145 رأس ماشية، وتحصين 332 رأس ماشية بلقاحات البروسيلا (العترة 19) ولقاح ريف 1.

وفي إطار جهود الطب الوقائي، تم تحصين 91 ألف رأس ماشية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع، منذ انطلاق الحملة القومية الطارئة للتحصين، والتي بدأت اعتبارًا من 10 يناير 2026.

أما في مجال إدارة المجازر، فقد تم ذبح 18,551 رأس ماشية داخل المجازر الحكومية، و1,616,244 طائر دواجن، لضمان توفير لحوم حمراء وبيضاء آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، بجودة عالية.

كما أولت مديرية الطب البيطري، اهتمامًا كبيرًا بالتوعية والإرشاد البيطري، حيث تم عقد 297 ندوة إرشادية للتعريف بأهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار، إلى جانب ترقيم وتأمين 2429 رأس ماشية.

وفيما يخص القوافل البيطرية العلاجية المجانية، تم تنظيم عدد منها بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة بقرية المنوات، وأسفرت عن علاج ورش وتجريع 3519 رأس ماشية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددًا على استمرار الحملات التفتيشية المكثفة لضبط الأسواق وحماية صحة المواطنين من أي سلع غير صالحة للاستهلاك.

اقرأ أيضًا:

"البحوث الفلكية" يعلن موعد غرة شهر رمضان

العظمى تتجاوز 30 درجة.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح من السب

وزير الري يستعرض مقترحات تطوير مراكز التنبؤ بالفيضان في أعالى النيل

السياحة تطالب الشركات بتوجيه الحجاج لإصدار شهادة الاستطاعة الصحية