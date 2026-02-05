النقض تؤيد المشدد 15 عامًا لـ 3 أشقاء قتلوا جارهم بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أيدت محكمة النقض بالقاهرة، الحكم الصادر من محكمة مستأنف جنايات فوه بمعاقبة 3 أشقاء بالسجن المشدد 15 عامًا لكل منهم، لإدانتهم بقتل جارهم عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سلاح أبيض "خنسر" وشوم بقرية سنهور المدينة بمركز دسوق.

وجاء حكم النقض ليؤكد قرار محكمة مستأنف جنايات فوه الصادر بجلسة 6 يوليو 2025، الذي عدل حكم أول درجة القاضي بإعدام المتهمين شنقًا إلى السجن المشدد، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، ليسدل الستار نهائيًا على القضية رقم 19372 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة دسوق.

وفاة الأب

وشمل أمر الإحالة الأشقاء الثلاثة "إبراهيم" و"وليد" و"مغاوري"، بعد أن انقضت الدعوى الجنائية عن والدهم المتهم الأول "حسان" لوفاته داخل محبسه أثناء سير التحقيقات نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف عضلة القلب، حيث كان يعاني من أمراض الضغط والسكر.

تفاصيل الجريمة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 21 يوليو 2024، حينما بيت المتهمون النية وعقدوا العزم على قتل جارهم المجني عليه "محمد شتا"، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، استخرجوا خلالها أسلحة بيضاء "خنسر" وعصي وشوم كانت معدة سلفًا داخل جرار زراعي خاص بهم.

طعنات قاتلة

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني أمسك بالمجني عليه لشل مقاومته ومنعه من الفرار، ليتمكن المتهم الأول من تسديد طعنات نافذة له بـ "الخنسر" استقرت في الرقبة والوجه والبطن، مما أدى لسقوطه مضرجًا بدمائه ووفاته متأثرًا بإصاباته التي أثبتها تقرير الصفة التشريحية.