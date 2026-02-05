لندن - (د ب أ)

طالب ممثلو الجالية اليهودية في مدينة مانشستر من جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بأن يكون "أكثر حذرا في تصريحاته المستقبلية" بعد أن أدلى بتصريحات حول هجمات إسرائيل على غزة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن جوارديولا ألقى خطابا دعما للأطفال الفلسطينيين في حدث خيري في مدينة برشلونة الأسبوع الماضي، ويوم الثلاثاء الماضي، أخبر الصحفيين أن معاناة الأبرياء العالقين في النزاعات، بما في ذلك النزاع في الشرق الأوسط، "تؤلمه" وتجعله يشعر بضرورة التحدث عن ذلك.

ومع ذلك، نصح مجلس ممثلي الجالية اليهودية في مانشستر الكبرى جوارديولا بأن "يركز على كرة القدم"، حيث أعرب المجلس عن مخاوفه من أن تعليقاته حول الصراع في الشرق الأوسط قد تغذي أعمال معاداة السامية.

واتهم المجلس جواردويلا أيضا بـ"الفشل التام" في إظهار التضامن مع الجالية اليهودية في مانشستر عقب الهجوم الذي وقع في أكتوبر الماضي على كنيس هيتون بارك، والذي أسفر عن مقتل شخصين.

وجاء في بيان نشر على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" "طلبنا مرارا من الشخصيات البارزة أن يكونوا حذرين في الكلمات التي يستخدمونها، نظرا لأن اليهود اضطروا لتحمل الهجمات في جميع أنحاء العالم".

وأضاف : "جوسيب جوارديولا يعمل كمدرب كرة قدم. وعلى الرغم من أن تأملاته الإنسانية قد تكون ذات نوايا حسنة، فإنه يجب أن يركز على كرة القدم".

وأكمل البيان: "مانشستر سيتي يتضرر منه بسبب انخراطه المتكرر في التعليق على الشؤون الدولية. وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوع التي يقرر فيها الإدلاء بآرائه المثيرة للجدل حول النزاع في الشرق الأوسط".

وتابع البيان: "الأمر مؤلم بشكل خاص نظرا لفشله التام في استخدام منصته الكبيرة لإظهار أي تضامن مع الجالية اليهودية التي تعرضت لهجوم إرهابي على بعد أميال قليلة من ملعب الاتحاد، أو مع جالية برشلونة التي تعاني من أعمال عنف معادية للسامية بالقرب من المكان الذي أطلق فيه سابقا تصريحات نعتقد أنها استفزازية".

وأكد البيان: "نناشد السيد جوارديولا أن يكون أكثر حذرا في تصريحاته المستقبلية نظرا للخطر الكبير الذي تواجهه جاليتنا".

وتم التواصل مع مانشستر سيتي من أجل الرد على هذا البيان.