"عين شمس" تحصد 79 ميدالية في دورة الشهيد الرفاعي الـ53 للجامعات

واصلت منتخبات جامعة عين شمس تألقها في منافسات دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي في نسختها الثالثة والخمسين، والتي تعد محاكاة لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والتنسيق والإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

جاء ذلك بتنفيذ إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، خلال المنافسات التي أقيمت أيام 30 و31 يناير و1 فبراير فقد نجحت المنتخبات الرياضية بالجامعة في حصد عدد كبير من الميداليات في ألعاب ( الخماسي الحديث وألعاب القوي والريشة الطائرة و الكرة الطائرة والكاراتيه).

وبلغ إجمالي ما حققته 9 ميداليات ذهبية، 8 ميداليات فضية، 24 ميدالية برونزية.

وشهدت مراسم التتويج في بطولة الريشة الطائرة والتي أقيمت بالصالة المغطاة لإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة عين شمس أيام 30 و 31 يناير و1 فبراير حضور الدكتور ممدوح سيد أحمد، المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، أسماء علي خاطر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأشاد الحضور بحسن التنظيم والاستقبال، مثمنين الجهود المبذولة من القائمين على الإدارة العامة لرعاية الشباب، مؤكدين أن مستوى التنظيم يليق باسم ومكانة جامعة عين شمس على الساحة الرياضية الجامعية.

بلغ إجمالي ما حققته منتخبات جامعة عين شمس خلال فترة المحاكاة، التي بدأت في 25 يناير وانتهت في 1 فبراير، 79 ميدالية متنوعة (ذهب، فضة، برونز)، وذلك في الألعاب التالية: الريشة الطائرة، تنس الطاولة، الخماسي الحديث، سباحة الزعانف، المصارعة، السلاح، الجودو، الكرة الطائرة، الكاراتيه، وألعاب القوى.

وتوزعت الميداليات على النحو التالي: 24 ميدالية ذهبية، 20 ميدالية فضية، 35 ميدالية برونزية.

