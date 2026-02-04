أمريكا: إدارة ترامب تسحب 700 من عناصر إدارة الهجرة في مينيسوتا

(أ ب)

أعلن توم هومان، قيصر الحدود في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الإدارة بصدد تخفيض عدد عناصر إنفاذ قوانين الهجرة في ولاية مينيسوتا بعد موافقة مسؤولي الولاية والمسؤولين المحليين على التعاون من خلال تسليم المهاجرين المعتقلين.

وقال هومان، خلال مؤتمر صحفي، إنه سيتم سحب حوالي 700 من العناصر الفيدرالية من عملية إنفاذ قوانين الهجرة في أنحاء ولاية مينيسوتا.

وفي وقت سابق، وقع ترامب، مشروع قانون لتمويل الحكومة، منهيا بذلك الإغلاق الجزئي الذي شهدته عدة إدارات فيدرالية في الولايات المتحدة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وبموجب القانون الموقع، الذي أقره مجلس النواب الأمريكي ذو الغالبية الجمهورية في وقت سابق، أعاد الرئيس الأمريكي تمويل عدد من المؤسسات الحكومية الرئيسية، من بينها وزارات الحرب والخزانة والخارجية، حتى نهاية السنة المالية في 30 أيلول 2026.

في المقابل، تم تمديد تمويل وزارة الأمن الداخلي حتى 13 فبراير القادم فقط.