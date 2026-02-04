إعلان

انفجار هائل في أنابيب غاز جنوب ولاية لويزيانا الأمريكية

كتب : مصراوي

01:54 م 04/02/2026

انفجار هائل في أنابيب غاز جنوب ولاية لويزيانا الأم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

مصطفى الشاعر

أفادت السلطات المحلية في ولاية "لويزيانا" الأمريكية، بإصابة عامل جراء انفجار وقع في خط أنابيب "Delfin LNG" بمقاطعة "كاميرون".

وبحسب محطة "KPLC" الأمريكية، اندلع الحريق بالقرب من منطقتي "هولي بيتش" و"جونسون بايو"، مما استدعى استنفار فرق المواد الخطرة.

وفي إجراء احترازي، طُلب من مدرسة "جونسون بايو" الثانوية البقاء في الأماكن المغلقة رغم تأكيد المسؤولين عدم "وجود مخاطر خارج موقع الانفجار".

وفي تفاصيل المنشأة المتضررة، أوضحت محطة "KPLC" الأمريكية، أن الانفجار وقع في الجزء الشاطئي من خط الأنابيب، وتحديدا جنوب محطة للضواغط.

ويمتد هذا الخط على مسافة 28 ميلا، مشكّلا "حلقة وصل حيوية" بين الموقع الساحلي ومنصة بحرية في عرض البحر. وبمجرد وقوع الحادث، تم عزل الموقع عبر قطع إمدادات الغاز الطبيعي من المنصة، بينما قررت السلطات ترك النيران لتستهلك الوقود المتبقي في الأنابيب وتُخمد تلقائيا تحت الرقابة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار هائل في أنابيب غاز ولاية لويزيانا الأمريكية محطة KPLC الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

السيسي يستقبل أردوغان بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي وترؤس مجلس التعاون
أخبار مصر

السيسي يستقبل أردوغان بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي وترؤس مجلس التعاون
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
أخبار مصر

"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
رمضان 2026.. مدحت صالح وانتصار أبطال المسلسل الإذاعي "صايم ولا نايم"
زووم

رمضان 2026.. مدحت صالح وانتصار أبطال المسلسل الإذاعي "صايم ولا نايم"
6.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال 2025
اقتصاد

6.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال 2025
خلال ساعات.. انطلاق سيارات بي واي دي الكهربائية رسميًا في مصر
أخبار السيارات

خلال ساعات.. انطلاق سيارات بي واي دي الكهربائية رسميًا في مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يستقبل أردوغان بالقاهرة لبحث التعاون الثنائي وترؤس مجلس التعاون الاستراتيجي
"الأعلى للإعلام": حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم
الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026