انفجار هائل في أنابيب غاز جنوب ولاية لويزيانا الأمريكية

مصطفى الشاعر

أفادت السلطات المحلية في ولاية "لويزيانا" الأمريكية، بإصابة عامل جراء انفجار وقع في خط أنابيب "Delfin LNG" بمقاطعة "كاميرون".

وبحسب محطة "KPLC" الأمريكية، اندلع الحريق بالقرب من منطقتي "هولي بيتش" و"جونسون بايو"، مما استدعى استنفار فرق المواد الخطرة.

🚨#BREAKING: Emergency crews are on the scene due to a natural gas pipeline explosion that has occurred injuring one person 📌#HollyBeach | #Louisiana At this time, dozens of emergency crews are on the scene near Holly Beach, Louisiana, after a large natural gas pipeline… pic.twitter.com/825VvsfbTp — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 3, 2026

وفي إجراء احترازي، طُلب من مدرسة "جونسون بايو" الثانوية البقاء في الأماكن المغلقة رغم تأكيد المسؤولين عدم "وجود مخاطر خارج موقع الانفجار".

وفي تفاصيل المنشأة المتضررة، أوضحت محطة "KPLC" الأمريكية، أن الانفجار وقع في الجزء الشاطئي من خط الأنابيب، وتحديدا جنوب محطة للضواغط.

ويمتد هذا الخط على مسافة 28 ميلا، مشكّلا "حلقة وصل حيوية" بين الموقع الساحلي ومنصة بحرية في عرض البحر. وبمجرد وقوع الحادث، تم عزل الموقع عبر قطع إمدادات الغاز الطبيعي من المنصة، بينما قررت السلطات ترك النيران لتستهلك الوقود المتبقي في الأنابيب وتُخمد تلقائيا تحت الرقابة.