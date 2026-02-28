إعلان

ترامب يوجه تحذيرًا حادًا لإيران والجيش الأميركي يستعد لعملية عسكرية متعددة الأيام

كتب : مصراوي

09:57 ص 28/02/2026

ترامب

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات المسلحة الإيرانية أمام خيارين: "الحصانة" أو "الموت المحتوم"، في تصريح يعكس التصعيد المتصاعد تجاه إيران.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤول أميركي بأن الجيش الأميركي يتوقع تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران قد تستمر عدة أيام، في خطوة تتماشى مع الحملة العسكرية المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة على مواقع استراتيجية وصاروخية داخل إيران، وذلك وفقًا لما نقلته سكاي نيوز عربية.

