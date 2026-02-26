إعلان

سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة تؤكد أهمية الشراكة الإستراتيجية مع مصر

كتب : مصراوي

12:07 ص 26/02/2026

السفيرة أنجلينا أيخهورست

القاهرة – (أ ش أ)

أكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها السفيرة إيخهورست خلال حفل الإفطار السنوي الذي أقامته مساء الأربعاء بحضور لفيف من الصحفيين والإعلاميين والمستشارين الإعلاميين بسفارات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

ووصفت السفيرة أنجلينا إيخهورست- فى الكلمة التى حرصت على إلقائها باللغة العربية- الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي بأنها "قيمة ومفيدة".

وأشارت إلى أن العام الماضى شهد تطورات كبيرة فى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي وعلى رأسها انعقاد القمة الأولى بين الجانبين ببروكسل فى شهر أكتوبر الماضي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

ولفتت إلى أن رئيس المجلس الأوروبي قام بزيارة مصر مرتين هذا العام، مسلطة الضوء على انضمام مصر رسمياً لبرنامج "هوريزون يوروب" وهو ما يعكس المكانة المتقدمة للبحث العلمي في مصر على الساحة الدولية.

السفيرة أنجلينا إيخهورست سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة الاتحاد الأوروبي مصر

