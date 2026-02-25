قبيل محادثات جنيف.. أمريكا تحدد شرطا جديدا لإبرام اتفاق مع إيران

كتب- محمود الطوخي

كشف مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، في اجتماع خاص يوم الثلاثاء، أن إدارة ترامب تطلب من إيران الموافقة على أن أي اتفاق نووي مستقبلي يجب أن يظل ساري المفعول "إلى أجل غير مسمى".

وقال موقع أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي ومصادر مطلعّة على تصريحات ويتكوف التي أدلى بها أمام مانحي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك" في واشنطن، إن المنطلق الأساسي للإدارة الحالية هو إلغاء "بنود انتهاء الصلاحية" التي كانت العيب الرئيسي في اتفاق عام 2015.

ترقية اتفاقية أوباما

وتأتي تحركات ويتكوف قبل يومين من جولة المحادثات الحاسمة المقررة في جنيف؛ حيث تهدف واشنطن لاستبعاد البنود التي تحدد مدى زمنيا لسريان الاتفاق والتي كانت تقضي بانتهاء القيود تدريجيا خلال 8 إلى 25 عاما.

ويرى مراقبون، أن انتزاع اتفاق "أبدي" سيسمح للرئيس دونالد ترامب بتسويق الصفقة محليا باعتبارها "ترقية جوهرية" لاتفاقية إدارة أوباما السابقة.

وخلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" الأسبوع الماضي،، صرّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران قد توقع اتفاقا يضمن بقاء برنامجها "سلميا للأبد".

مراحل التفاوض والخطوط الحمراء

وفقا للمصادر، أوضح ويتكوف أن المفاوضات الحالية تركز حصريا على القضايا النووية، لكن إدارة ترامب تخطط لإجراء "محادثات متابعة" تشمل برنامج الصواريخ الإيراني ودعم الفصائل الوكيلة، مع إشراك دول المنطقة في تلك المراحل.

وأكد ويتكوف، أن قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم ومصير مخزونها المخصب بنسبة 60% تظلان العقبتين الرئيستين؛ حيث ألمح مسؤولون أمريكيون إلى أن ترامب قد يقبل بتخصيب "رمزي" فقط إذا أثبتت طهران التزامها الصارم بعدم تطوير سلاح نووي.

جنيف.. الفرصة الأخيرة

من المتوقع أن يلتقي ويتكوف وجاريد كوشنر، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في جنيف يوم غد الخميس لمناقشة مقترح إيراني مفصل وافقت عليه القيادة السياسية في طهران.

ويُنظر إلى الاجتماع المرتقب بوصفه "الفرصة الأخيرة" لتحقيق اختراق دبلوماسي؛ إذ سيعتمد قرار ترامب بشأن الاستمرار في التفاوض أو إصدار أوامر بشن حملة عسكرية على تقرير كوشنر وويتكوف عقب اللقاء.

فانس.. رسائل التحذير والأهداف

وجه نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، تحذيرا عبر قناة "فوكس نيوز"، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح لـ "أكثر الأنظمة جنونا وسوءا" بامتلاك أسلحة نووية.

وأشار فانس، إلى أن الرئيس الأمريكي لديه "أدوات أخرى" مستعد لاستخدامها إذا فشلت الدبلوماسية.

في المقابل، أكد عراقجي في تصريحات لـ "إنديا توداي" أن هدفه من جنيف هو "منع الحرب"، معربا عن اعتقاده بإمكانية بناء اتفاق مستدام بناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولات السابقة.

