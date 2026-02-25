إعلان

مصر تؤكد حرصها على تعزيز علاقاتها مع تجمع الآسيان

كتب : أسماء البتاكوشي

12:49 م 25/02/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، ووزيرة خارجية الفلبين ماريا تريسا لازارو، يوم الأربعاء 25 فبراير، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أن: " الدكتور بدر عبد العاطي أشاد بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية مؤخراً، معبراً عن التطلع إلى الارتقاء بأطر التعاون القائمة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية".

وتابعت وزارة الخارجية: "أن الدكتور بدر عبد العاطي قدم التهنئة لنظيرته الفلبينية بمناسبة تولي بلادها رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) منذ مطلع العام الجاري، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع تجمع الآسيان، خاصة في ضوء توقيع مصر معاهدة الصداقة والتعاون في سبتمبر 2016".

وفقا لوزارة الخارجية، فإن: "الدكتور بدر عبد العاطي استعرض الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على التزام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول الآسيوية".

وأعرب وزير الخارجية، في هذا السياق عن التطلع إلى إنشاء مجلس أعمال مصري-فلبيني مشترك يضم ممثلين عن القطاع الخاص في مجالات الزراعة والأدوية والبنية التحتية والطاقة، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال ودفع التبادل التجاري قدماً، حسبما قالت الوزارة في بيانها.

ووفقا لوزارة الخارجية، فقد تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية في كل من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مؤكدين الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدر عبد العاطي تجمع الآسيان ماريا تريسا لازارو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"لعجزها عن سداد المصروفات الدراسية".. إحالة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 للجنايات
حوادث وقضايا

"لعجزها عن سداد المصروفات الدراسية".. إحالة المتهمة بقتل أطفالها الـ3 للجنايات
لغز الطابق العلوي.. تفاصيل جديدة في وفاة عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها
أخبار المحافظات

لغز الطابق العلوي.. تفاصيل جديدة في وفاة عروس بورسعيد داخل منزل خطيبها
وفاة والد مي عمر
دراما و تليفزيون

وفاة والد مي عمر
أسعار 6 عملات عربية ترتفع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
أخبار البنوك

أسعار 6 عملات عربية ترتفع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
كنز على سفرتك.. 6 أطعمة ومشروبات تحميك من سرطان القولون
سفرة رمضان

كنز على سفرتك.. 6 أطعمة ومشروبات تحميك من سرطان القولون

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"جهزوا البطاطين".. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر خلال الأيام المقبلة