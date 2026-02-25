مصر تؤكد حرصها على تعزيز علاقاتها مع تجمع الآسيان

جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، ووزيرة خارجية الفلبين ماريا تريسا لازارو، يوم الأربعاء 25 فبراير، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها أن: " الدكتور بدر عبد العاطي أشاد بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية مؤخراً، معبراً عن التطلع إلى الارتقاء بأطر التعاون القائمة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية".

وتابعت وزارة الخارجية: "أن الدكتور بدر عبد العاطي قدم التهنئة لنظيرته الفلبينية بمناسبة تولي بلادها رئاسة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) منذ مطلع العام الجاري، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع تجمع الآسيان، خاصة في ضوء توقيع مصر معاهدة الصداقة والتعاون في سبتمبر 2016".

وفقا لوزارة الخارجية، فإن: "الدكتور بدر عبد العاطي استعرض الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على التزام الدولة بجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول الآسيوية".

وأعرب وزير الخارجية، في هذا السياق عن التطلع إلى إنشاء مجلس أعمال مصري-فلبيني مشترك يضم ممثلين عن القطاع الخاص في مجالات الزراعة والأدوية والبنية التحتية والطاقة، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال ودفع التبادل التجاري قدماً، حسبما قالت الوزارة في بيانها.

ووفقا لوزارة الخارجية، فقد تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية في كل من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، مؤكدين الحرص على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.