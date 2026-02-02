إعلان

أكسيوس: لقاء أمريكي إيراني مرتقب يوم الجمعة المقبلة في تركيا

كتب : أحمد جمعة

06:04 م 02/02/2026

إيران وأمريكا

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن لقاء مرتقب بين مبعوث البيت الأبيض، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يوم الجمعة القادمة في إسطنبول لمناقشة احتمال التوصل إلى اتفاق نووي، وفق مصدرين مطلعين.

وقال مصدر ثالث مطلع على التخطيط إن عقد الاجتماع يوم الجمعة هو "أفضل سيناريو محتمل"، محذرًا من أن الأمور ليست نهائية حتى يتم اللقاء بالفعل.

وأشار الموقع إلى أن الاجتماع يأتي في وقت حساس، حيث سيكون أول لقاء بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين منذ انهيار المفاوضات والحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو الماضي، ويقابله تعزيز عسكري أمريكي كبير في الخليج، مع إصرار الرئيس ترامب على أن الطريقة الوحيدة لتجنب الصراع العسكري هي التوصل إلى اتفاق سريع.

ويرجع ترتيب الاجتماع إلى جهود دبلوماسية قادتها تركيا ومصر وقطر خلال الأيام الماضية، كما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان أمر باستئناف المفاوضات مع إدارة ترامب.

وفي خطاب يوم الإثنين، قال عرقجي إن إيران مستعدة للدبلوماسية، مضيفًا: "لكن الدبلوماسية لا تتوافق مع الضغط أو الترهيب أو القوة. ونأمل أن تظهر نتائجها قريبًا".

وبحسب الموقع، تبقى نقطة الخلاف الرئيسية هي أن إدارة ترامب تطالب بأن يشمل أي اتفاق البرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ، والجماعات المسلحة الإقليمية، في حين ترى إيران أن القضية النووية فقط هي المطروحة على الطاولة، ولم يتضح بعد كيف سيحاول ويتكوف وعرقجي معالجة هذا الخلاف.

من المتوقع أن يسافر ويتكوف إلى إسرائيل يوم الإثنين ويلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء، وفق مسؤول إسرائيلي، مشيرًا إلى أن الاجتماع يأتي بناء على طلب نتنياهو، كما سيلتقي ويتكوف مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إييال زامير، الذي عاد مؤخرًا من رحلة إلى واشنطن، حيث التقى برئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين لإطلاعه على خطط إسرائيل الدفاعية والهجومية في سيناريو الحرب مع إيران.

وبعد ذلك، سيتوجه ويتكوف إلى أبوظبي لإجراء محادثات سلام ثلاثية مع روسيا وأوكرانيا يومي الأربعاء والخميس، ومن هناك من المتوقع أن يسافر إلى تركيا لإجراء محادثات مع عرقجي.

إيران وأمريكا تركيا ستيف ويتكوف عباس عرقجي

