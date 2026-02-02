من عمالقة التكنولوجيا إلى قادة وول ستريت والدبلوماسيين الأجانب، يظهر في المجموعة الضخمة من الوثائق التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية فيما يتعلق بتحقيقاتها حول جيفري إبستين مجموعة من الشخصيات البارزة.

بالرغم من أن جميع تلك الشخصيات نفت أي علاقة بإساءة إبستين الجنسية للفتيات والشابات. ومع ذلك، استمر بعضهم في الحفاظ على صداقات مع إبستين، أو إعادة تطويرها، حتى بعد أن كشفت الأخبار عن سمعته كمعتدي مزعوم على الفتيات الصغيرات.

لكن لم يتم توجيه اتهامات لأي منهم بارتكاب أي جريمة تتعلق بالتحقيق. وقد انتحر إبستين في زنزانته في مانهاتن عام 2019. ونشرت وكالة أسوشيتد برس تقريرا عن أبرز الأسماء التي وردت في ملفات إبستين والتي جاءت كالآتي:

أندرو ماونتباتن-ويندسور

الرجل المعروف سابقًا باسم الأمير أندرو البريطاني وشقيق ملك بريطانيا الحالي تشارلز الثالث، لطالما كانت هناك تساؤلات حول علاقته بإبستين، بما في ذلك ادعاءات فيرجينيا روبرتس جيوفري الراحلة بأنها تم الاتجار بها بواسطة إبستين وأُمرت بممارسة الجنس مع ماونتباتن-ويندسور عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا.

نفى الأمير السابق مرارًا حدوث ذلك، لكن شقيقه الملك تشارلز الثالث قام في أواخر العام الماضي بسحب ألقابه الملكية منه، بما في ذلك حقه في أن يُسمى أميرًا ودوق يورك.

يظهر اسم ماونتباتن-ويندسور مئات المرات على الأقل في إصدار الوثائق التي خرجت للعلن الجمعة الماضية، بما في ذلك في رسائل بريد إلكتروني خاصة بإبستين.

من بين المراسلات توجد دعوة لإبستين لتناول العشاء في قصر باكنجهام، وعرض إبستين لتعريف ماونتباتن-ويندسور بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عامًا، وصور يبدو أنها تظهر ماونتباتن-ويندسور راكعًا فوق امرأة غير محددة على الأرض.

سارة فيرجسون

في مارس 2011، قدمت سارة فيرجسون، دوقة يورك آنذاك، اعتذارًا علنيًا للسماح لإبستين بسداد بعض ديونها. لقد تعرضت هي وزوجها السابق، الأمير أندرو، لاهتمام شعبي كبير لاستمرار علاقتهما الودية مع إبستين بعد أن أقر بالذنب في التماس الدعارة من فتاة قاصر.

وقالت لصحيفة Evening Standard في لندن إنها لن يكون لها "أي علاقة بجيفري إبستين مرة أخرى". لكن بعد شهرين فقط، أرسلت له رسالة بالبريد الإلكتروني لتطلب نصيحته بشأن ظهورها في برنامج أوبرا وينفري التلفزيوني وكيف يجب أن تجيب عن أسئلة حول علاقتهما.

كتبت فيرجسون: "أريد فقط التأكد من أنك على علم بذلك وأطلب نصيحتك حول كيفية ردي على الأسئلة".

رد إبستين: "لقد تم تصوير جيفري بشكل غير عادل كمتطفل من قبل الصحافة الصفراء. منذ سنوات عديدة أقر جيفري بالذنب في التماس الدعارة من فتيات قاصرات. لقد سدد دينه تجاه المجتمع وسعى للحصول على الغفران. ليس لدي ما أقوله أكثر."

إيلون ماسك

يظهر الملياردير مؤسس تسلا إيلون ماسك، عدة مرات على الأقل في إصدار يوم الجمعة للوثائق، خصوصًا في تبادلات البريد الإلكتروني في 2012 و2013، حيث ناقش زيارة جزيرة إبستين الشهيرة في الكاريبي.

لكن ليس من الواضح على الفور ما إذا كانت زيارات الجزيرة قد تمت. لم يرد المتحدثون باسم شركات ماسك، تسلا وX، على طلبات التعليق والتي حاولت أسوشيتد برس الحصول عليها يوم الجمعة أو السبت.

وأكد ماسك أنه رفض مرارًا محاولات التمويل المشين. قال في عام 2025 على منصة X: "حاول إبستين أن يجعلني أذهب إلى جزيرته ورفضت".

ريتشارد برانسون

تبادل مؤسس مجموعة فيرجن ريتشارد برانسون عدة رسائل بريد إلكتروني مع إبستين.

في تبادل في 2013، دعا برانسون إبستين إلى جزيرته الخاصة في الكاريبي، التي تستضيف بانتظام مؤتمرات كبيرة وفعاليات خيرية واجتماعات عمل.

وكتب برانسون: "أي وقت تكون فيه في المنطقة سأكون سعيدًا برؤيتك. طالما أنك تحضر حريمك!".

وفي رسالة أخرى في نفس العام، اقترح إبستين تحسين سمعته بإقناع مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس بأن يخبر الجمهور كيف كان إبستين "مستشارًا رائعًا له" وأنه "تعلم الدرس ولم يفعل أي شيء يخالف القانون منذ ذلك الحين".

وأكدت الشركة أنه لم يكن هناك أي خطأ من جانب برانسون وأن أي تعاملات مع إبستين كانت "محدودة بالإعدادات الجماعية أو الأعمال" قبل أكثر من عقد. بعد أن اكتشف فريقه "ادعاءات خطيرة"، رفض برانسون أي تبرع خيري وقرر عدم الالتقاء أو التحدث معه مرة أخرى.

وقال البيان الذي صدر عن الشركة: "لو كانوا يملكون الصورة الكاملة، لما حدث أي اتصال على الإطلاق. ريتشارد يعتقد أن أفعال إبستين كانت شنيعة ويدعم حق العدالة لضحاياه العديدة".

دونالد ترامب

لطالما كان معروفًا أن إبستين كان صديقًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أن يختلفا.

تحتوي الوثائق الجديدة التي نشرت الجمعة، على آلاف الإشارات إلى ترامب، معظمها لا يوضح الكثير عن علاقة الرجلين، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني التي شارك فيها إبستين وآخرون مقالات عن ترامب، أو علقوا على سياساته أو سياسة أسرته، أو ثرثروا عنه.

وكشفت وزارة العدل أيضًا عن جدول بيانات أنشئ في أغسطس الماضي، يلخص المكالمات الواردة إلى خطوط tip للشرطة من أشخاص يدعون معرفتهم بأي مخالفات يرتكبها ترامب.

وتضمن المستند مجموعة من القصص غير المؤكدة التي تشمل مشاهير مختلفين، وسيناريوهات خيالية أحيانًا، مع ملاحظات حول ما إذا تم المتابعة من قبل الوكلاء.

وقال النائب العام المساعد تود بلانش يوم الأحد، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي تلقى "مئات المكالمات" عن شخصيات بارزة "تم التأكد بسرعة من عدم مصداقيتها".

بيل كلينتون

مثل ترامب، قضى الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وقتًا مع إبستين قبل أكثر من عقدين، بما في ذلك السفر أحيانًا على طائرة إبستين الخاصة ورؤيته في البيت الأبيض. ورغم ذلك نفى كلينتون أي علم بسلوك إبستين.

يقول ممثلو كلينتون، إن الرئيس السابق قطع علاقته بإبستين بعد الجولة الأولى من التهم الجنائية في 2006.

وتتضمن الملفات بعض الصور لكلينتون وأشخاص مشهورين آخرين احتفظ بها إبستين في منزله في نيويورك، كما تحتوي على رسائل من الجمهور تطالب بمعرفة سبب عدم التحقيق مع كلينتون. ولم تتهم أي من ضحايا إبستين كلينتون علنًا بالمشاركة في جرائم إبستين.

ستيفن تيتش

المساهم المشارك في نيويورك جاينتس مذكور أكثر من 400 مرة في الملفات. تظهر المراسلات بينه وبين إبستين أن الأخير عرض عليه التواصل مع نساء على مر السنين.

في تبادل بريد إلكتروني في 2013 بعنوان "فتاة أوكرانية"، شجع إبستين تيتش على الاتصال بامرأة محددة مدح جمالها بطريقة فظة. سأل تيتش: "محترفة أم مدنية؟".

اعترف تيتش بمعرفته بإبستين لكنه نفى الذهاب إلى جزيرته الشهيرة في الكاريبي.

وقال: "كانت لدينا علاقة قصيرة تبادلنا فيها رسائل بريد إلكتروني عن نساء بالغات، بالإضافة إلى مناقشات حول الأفلام والأعمال الخيرية والاستثمارات. كما نعلم جميعًا الآن، كان شخصًا فظيعًا وأندم بشدة على معرفتي به".

كيسي واسرمان

رئيس لجنة أولمبياد 2028 في لوس أنجلوس، والذي تبادل رسائل بريد إلكتروني غزلية مع صديقة إبستين، جيزيلين ماكسويل، حسبما أظهرت الوثائق.

في تبادل في 2003، كتب واسرمان لماكسويل: "أفكر بك طوال الوقت. ماذا علي أن أفعل لأراكِ مرتدية زي جلدي ضيق؟".

في تبادل آخر، سألت ماكسويل ما إذا كان سيكون هناك ضباب خلال زيارة مقبلة "لكي تتمكن من الانزلاق عارية على الشاطئ ولا يراك أحد إلا إذا اقتربوا جدًا".

أصدر واسرمان بيانًا السبت قائلاً إنه لم يكن له أي علاقة شخصية أو تجارية بإبستين وندم على مراسلاته مع ماكسويل، التي حدثت "قبل وقت طويل من ظهور جرائمها المروعة".

تجدر الإشارة إلى أن ماكسويل تقضي حاليًا عقوبة سجنية مدتها 20 عامًا بتهمة الاتجار الجنسي.

إيهود باراك

وظهر أيضًا رئيس وزراء إسرائيل السابق وزوجته كثيرًا في الوثائق، مما يُظهر أنهما بقيّا على اتصال منتظم بإبستين لسنوات، بما في ذلك بعد إقراره بالذنب في 2008 في فلوريدا.

تشمل المراسلات خططًا لإقامة في 2017 في منزل إبستين بنيويورك، ومراسلات أخرى تتعلق بالزيارات والاجتماعات والمكالمات الهاتفية.

اعترف باراك بزياراته المنتظمة لإبستين خلال سفره لنيويورك وركوبه طائرة إبستين الخاصة، لكنه قال إنه لم ير أي سلوك غير مناسب أو حفلات مشبوهة.

شغل باراك منصب رئيس وزراء إسرائيل من 1999 إلى 2001، ثم وزير الدفاع لاحقًا.

لاري سامرز

ومن ضمن من ظهروا في الملفات أيضًا، وزير الخزانة السابق لكلينتون ورئيس جامعة هارفارد السابق لاري سامرز، وهو أحد معارف إبستين المعروفين منذ فترة طويلة. وتحتوي الوثائق الجديدة على العديد من الإشارات للاجتماعات والعشاء بين الرجلين.

تظهر مجموعة سابقة من الوثائق رسائل بريد إلكتروني من سامرز لإبستين في 2019، بعد توجيه اتهامات لإبستين بالاعتداء الجنسي على قاصرات، حيث ناقش تفاعلاته مع امرأة، وكتب أنه أخبرها "بما أنك متحفظة جدًا". رد إبستين: "لقد تصرفت جيدًا".

ووصف سامرز تفاعلاته مع إبستين بأنها "خطأ جسيم في الحكم".

هوارد لوتنيك

زار وزير التجارة في عهد ترامب هوارد لوتنيك، جزيرة إبستين الكاريبية الخاصة مع عائلته مرة واحدة على الأقل، وفقًا للسجلات.ويتناقض ذلك مع تصريحاته السابقة بأنه قطع علاقته بإبستين ووصفه بـ"المقزز" قبل عقود.

لكن رسائل البريد الإلكتروني تظهر أن لوتنيك وزوجته قبلوا دعوة لزيارة "ليتل سانت جيمس" في جزر فيرجن الأمريكية في ديسمبر 2012 وخططوا للوصول بواسطة اليخت مع أطفالهم.

وكان رئيس شركة نيو مارك سابقًا، وتناول مشروبات مع إبستين في مناسبة أخرى عام 2011 وتبادل مراسلات حول بناء مبنى مقابل منازلهما.

ومن جانبها، قالت وزارة التجارة إن لوتنيك "تفاعل بشكل محدود مع السيد إبستين بحضور زوجته ولم يُتهم أبدًا بأي مخالفة".

سيرجي برين

ومن ضمن الوثائق أن الملياردير الشريك المؤسس لشركة جوجل سيرجي برين، خطط للقاء إبستين وماكسويل في منزله بنيويورك قبل أن يُتهم علنًا بالاعتداء على فتيات قاصرات.

في تبادل بريد إلكتروني في 2003، دعت ماكسويل برين لحضور عرض فيلم Down with Love مع رينيه زيلويجر في نيويورك، ثم دعته بعد أسابيع لحضور عشاء "بشكل مريح وغير رسمي" في منزل إبستين. عرض برين إحضار الرئيس التنفيذي لشركة جوجل آنذاك، إريك شميدت.

ولم يرد المتحدثون باسم جوجل على طلب التعليق الذي طالبت به أسوشيتد برس يوم السبت.

ستيف بانون

المستشار السابق لترامب ستيف بانون تبادل مئات الرسائل النصية الودية مع إبستين، بعضهما قبل أشهر من اعتقال الأخير وانتحاره في السجن عام 2019.

ناقش الاثنان السياسة والسفر وفيلمًا وثائقيًا كان بانون يخطط له لتحسين صورة إبستين.

في تبادل عام 2018، ناقشا تهديدات ترامب بطرد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. في رسالة عام 2019، سأل بانون إبستين عما إذا كان يمكنه توفير طائرته لنقله من روما.

كما تبادل بانون وإبستين رسائل نميمة حول ترامب وسياساته.

ميروسلاف لايجاك

مستشار الأمن القومي لرئيس وزراء سلوفاكيا ميروسلاف لايجاك استقال يوم السبت، بعد ظهور مراسلاته السابقة مع إبستين في إصدار الوثائق يوم الجمعة.

وطالبت أحزاب المعارضة وشريك وطني في ائتلاف فيكو الحاكم باستقالته.

لايجاك، وزير خارجية سلوفاكيا السابق ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة سابقًا، لم يُتهم بأي مخالفة، لكنه التُقطت له صور وهو يلتقي بإبستين بين فترة إطلاق سراحه الأولية وتوجيه تهمة لاحقًا عام 2019 بالاتجار بالجنس. وقال إن مراسلاته مع إبستين كانت جزءًا من مهامه الدبلوماسية.

ونشرت وزارة العدل الأمريكية الجمعة، أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من ملفات قضية رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين المُدان بجرائم جنسية، وتم تحميل ثلاث مجموعات بيانات جديدة تتعلق، بقضيته على موقع وزارة العدل الأمريكية، بموجب قانون الشفافية.

ووفقاً للوزارة نُشرت ثلاثة ملايين صفحة و180 ألف صورة وألفا مقطع فيديو. وقد أوضح نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، أن مقاطع الفيديو التي يبلغ عددها ألفي مقطع والصور البالغ عددها 180 ألفاً لم يلتقطها إبستين وحده.

إذ يقول بلانش إن بعضها مواد إباحية تجارية، مع أن بعضها الأخر، يبدو أنه صور ومقاطع فيديو التقطها إبستين وأشخاص آخرون من دائرة محيطه.