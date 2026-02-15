قطر تدين قرار إسرائيل بشأن ضم أراضي الضفة الغربية

وكالات

أدانت وزارة الخارجية القطرية قرار الاحتلال الإسرائيلي بشأن ضم أراضي الضفة الغربية تحت تحويلها إلى ما يسمى "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال.

وقالت الخارجية القطرية في بيان الأحد، إن قرار ضم أراضى الضفة يعد امتداداً للمخططات الإسرائيلية غير القانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدّدت وزارة الخارجية على ضرورة تضامن المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال من أجل وقف تنفيذ القرار لتجنّب تداعياته الخطيرة.

وجددت قطر موقفها الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.