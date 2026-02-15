إعلان

قطر تدين قرار إسرائيل بشأن ضم أراضي الضفة الغربية

كتب : مصراوي

07:46 م 15/02/2026

وزارة الخارجية القطرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أدانت وزارة الخارجية القطرية قرار الاحتلال الإسرائيلي بشأن ضم أراضي الضفة الغربية تحت تحويلها إلى ما يسمى "أملاك دولة" تابعة لسلطات الاحتلال.

وقالت الخارجية القطرية في بيان الأحد، إن قرار ضم أراضى الضفة يعد امتداداً للمخططات الإسرائيلية غير القانونية لسلب حقوق الشعب الفلسطيني.

وشدّدت وزارة الخارجية على ضرورة تضامن المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال من أجل وقف تنفيذ القرار لتجنّب تداعياته الخطيرة.

وجددت قطر موقفها الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخارجية القطرية أراضي الضفة الغربية إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)
زووم

محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)
هل يتجه الذهب إلى نطاق صاعد أم فقاعة؟ خبراء يجيبون
اقتصاد

هل يتجه الذهب إلى نطاق صاعد أم فقاعة؟ خبراء يجيبون
سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
علاقات

سعره 200 مليون دولار.. أسرار قصر مارك زوكربيرج الجديد في ميامي
"إلقاء زجاجات".. مشادة بين جماهير الأهلي والجيش الملكي
رياضة محلية

"إلقاء زجاجات".. مشادة بين جماهير الأهلي والجيش الملكي
محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)
زووم

محمد فضل شاكر: "لازم نقف مع شيرين زي ما وقفت معانا" (فيديو)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 ضد 0 الجيش الملكي.. بداية الشوط الثاني
مستند.. ننشر نص تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
بتوجيه رئاسي.. مدبولي: زيادة غير اعتيادية في المرتبات والأجور