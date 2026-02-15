إعلان

السلطات الأوكرانية تعتقل وزير الطاقة السابق أثناء محاولته مغادرة البلاد

كتب : مصراوي

08:52 م 15/02/2026

الشرطة الأوكرانية

وكالات

اعتقلت السلطات الأوكرانية، وزير الطاقة السابق جيرمان جالوشينكو، أثناء محاولته مغادرة البلاد، على خلفية ورود اسمه في فضيحة فساد كبيرة.

وبحسب موقع "بي بي سي" فإنه تم اعتقال جالوشينكو، أثناء وجوده على متن قطار مغادر لأوكرانيا بعد أُجبره على ترك منصبه الحكومي العام الماضي.

ووفقا لوسائل الإعلام الأوكرانية، كان وزير الطاقة السابق أحد أبرز الشخصيات المتورطة ضمن حكومة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مخطط اختلاس بقيمة 100 مليون دولار في نوفمبر.

