رئيس الصومال: قارة إفريقيا مازالت تفتقر إلى تمثيل دائم في مجلس الأمن

(أ ش أ)

دعا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى تعزيز الوحدة ومواصلة الجهود الدبلوماسية لضمان إصلاح حقيقي قائم على العدالة والمساواة، مشددًا على التزام الصومال بدعم إصلاح وتحديث الأمم المتحدة، بما يفضي إلى نظام دولي أكثر شمولًا وتوازنًا، ويضمن مشاركة وتمثيلًا عادلين لجميع القارات‏.

وقال الرئيس الصومالي، خلال مشاركته في اجتماع رفيع المستوى حول مستقبل الأمم المتحدة، عُقد في مدينة أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، إن الأمم المتحدة تواجه تحديات عدة، من بينها النزاعات الممتدة، والتنافسات السياسية، والضغوط الاقتصادية.

وشدد الرئيس الصومالي على ضرورة إجراء إصلاحات تواكب المتغيرات الدولية الراهنة بما يعزز فعالية المنظمة ويقوي الثقة بها.

وأشار إلى أن إفريقيا تضطلع بدور بارز في أجندة السلم والأمن الدوليين، حيث تتصدر دول القارة عمليات حفظ السلام وجهود تحقيق الاستقرار، لافتا إلى أن القارة مازالت تفتقر إلى تمثيل دائم في مجلس الأمن، وهو أمر يستوجب مراجعة عاجلة.