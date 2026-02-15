إعلان

نتنياهو يكشف تفاصيل اجتماعه مع ترامب بشأن ملف إيران

كتب : عبدالله محمود

07:06 م 15/02/2026

بنيامين نتنياهو دونالد ترامب

كشف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تفاصيل جديدة عن اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بشأن المحادثات الملف الإيراني.

وقال نتنياهو في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إنه طالب ترامب بتفكيك كل البنية التحتية التي تتيح لطهران تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصبة من إيران.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال، أنه أكد خلال محادثاته في واشنطن على ضرورة عدم الإبقاء على البرنامج الصاروخي الإيراني، وحصر مدى الصواريخ الباليستية في 300 كلم فقط.

وبحسب موقع أكسيوس الأمريكي، أن ترامب ونتنياهو، اتفقا خلال اجتماعهما على تصعيد الضغط الاقتصادي على إيران.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولون أمريكيون اطلعوا على تفاصيل اللقاء، أن إدارة ترامب ستركز خلال الفترة المقبلة على استهداف مبيعات النفط الإيراني.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن أكثر من 80% من صادرات النفط الإيرانية التي تذهب إلى الصين ستسعى إدارة ترامب إلى إيقافها، من أجل دفع طهران لتقديم تنازلات أكبر بشأن برنامجها النووي.

بنيامين نتنياهو ترامب إيران إيران وأمريكا

