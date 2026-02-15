اليونان.. تعليق خدمات العبّارات بسبب سوء الأحوال الجوية

قامت عدة موانئ في اليونان بتعليق خدمات العبّارات، اليوم الأحد، بسبب سوء الأحوال الجوية، التي تضمنت هبوب رياح قوية بلغت سرعتها 9 درجات على مقياس بوفورت، في أجزاء من بحر إيجة.

ونقلت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية عن سلطات الموانئ القول، إن السفن لا تزال راسية في موانئ بيرييوس ورافينا ولافريو.

ومن المتوقع أن يتم إجراء تقييم جديد لأحوال الطقس بعد الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، لتحديد ما إذا كانت الرياح قد هدأت بما يكفي للسماح باستئناف حركة الملاحة بصورة تدريجية.

ويُنصح المسافرون بالتواصل مع سلطات الموانئ المحلية أو وكالات تشغيل العبّارات قبل التوجه إلى الموانئ.