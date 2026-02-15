إعلان

الاتحاد الأوروبي ينتقد وصف إدارة ترامب لأوروبا بأنها في حالة "انحدار"

كتب : مصراوي

01:16 م 15/02/2026

مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا ك

(د ب أ)

ردت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد على تصوير إدارة ترامب لأوروبا على أنها في حالة انحدار نهائي، واصفة القارة بدلا من ذلك بأنها حاملة لواء الازدهار والحرية في العالم.

وقالت كالاس، في حديثها في اليوم الأخير من مؤتمر ميونخ للأمن إن الأوروبيين يتمتعون بـ "بمستويات معيشية ممتازة" محل حسد الشعوب بمختلف أنحاء العالم، مشيرة إلى استطلاع رأي أظهر أن حوالي 40% من الكنديين يرغبون في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وكانت ترد على تقييم واشنطن، الذي ورد بوضوح في استراتيجية الأمن القومي الأخيرة المكونة من 33 صفحة، والذي مفاده أن أوروبا تواجه خطر "المحو الحضاري" بسبب الهجرة والتغيرات الثقافية والدينية وانخفاض معدلات المواليد، وأشار التقرير إلى أن القارة قد لا "يمكن التعرف عليها" في غضون عقدين من الزمان.

وردد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو هذا الرأي في خطاب ألقاه أمس السبت في مؤتمر قادة العالم والمسؤولين العسكريين وصناع السياسات.

واتهم مسؤولون في إدارة ترامب الحكومات الأوروبية بقمع الأصوات المعارضة، لاسيما التي تنتمي إلى اليمين.

كايا كالاس الاتحاد الأوروبي ترامب مؤتمر ميونخ للأمن

