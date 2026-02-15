7 شهداء إثر قصف إسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة



وكالات

أعلنت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الأحد، استشهاد 7 أشخاص إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين شمال قطاع غزة، وعقدة رباط لمقاتلي كتائب القسام في خان يونس جنوبا.

ووفقا للمصادر، أسفر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب مفترق الاتصالات في منطقة الفالوجا غربي جباليا شمالي القطاع، عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة واحد على الأقل بجراح خطيرة.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلي عدة غارات على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، مستهدفة عقدة رباط لمقاتلي القسام بالقرب من المسلخ التركي غرب المدينة، ما أسفر عن استشهاد 4 مقاتلين، وفقا لروسيا اليوم.