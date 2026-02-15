إعلان

7 شهداء إثر قصف إسرائيلي على شمال وجنوب قطاع غزة

كتب : مصراوي

02:26 ص 15/02/2026

قصف إسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الأحد، استشهاد 7 أشخاص إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين شمال قطاع غزة، وعقدة رباط لمقاتلي كتائب القسام في خان يونس جنوبا.

ووفقا للمصادر، أسفر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين قرب مفترق الاتصالات في منطقة الفالوجا غربي جباليا شمالي القطاع، عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة واحد على الأقل بجراح خطيرة.

كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلي عدة غارات على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، مستهدفة عقدة رباط لمقاتلي القسام بالقرب من المسلخ التركي غرب المدينة، ما أسفر عن استشهاد 4 مقاتلين، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قصف إسرائيلي قصف إسرائيلي على خان يونس قصف إسرائيلي على قطاع غزة قطاع غزة قصف غزة غزة غزة الآن

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

برلمانى: توجيهات الرئيس بحزمة الحماية الاجتماعية رسالة طمأنة للشارع المصري
أخبار مصر

برلمانى: توجيهات الرئيس بحزمة الحماية الاجتماعية رسالة طمأنة للشارع المصري

نشرة منتصف الليل| السعودية توقف شركتي عمرة مصرية.. وخطة حكومية لطرح المطارات
أخبار مصر

نشرة منتصف الليل| السعودية توقف شركتي عمرة مصرية.. وخطة حكومية لطرح المطارات
"قبل الجولة الختامية".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
رياضة محلية

"قبل الجولة الختامية".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
زوجة أحمد حسام ميدو توجه له رسالة بمناسبة عيد الحب
مصراوي ستوري

زوجة أحمد حسام ميدو توجه له رسالة بمناسبة عيد الحب

أول رد فعل من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية
رياضة محلية

أول رد فعل من جون إدوارد بعد فوز الزمالك على كايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان