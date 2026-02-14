إعلان

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين على الطريق الصحراوى بأسوان

كتب : إيهاب عمران

08:50 م 14/02/2026

إسعاف - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسوان- إيهاب عمران:

لقى شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى.

تلقى اللواء عبدالله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى، فيما نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انقلاب سيارة ميكروباص مدير أمن أسوان مستشفى أسوان الجامعى النيابة العامة الصحراوى الغربى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على كايزر تشيفز
رياضة محلية

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على كايزر تشيفز
"تاريخ الملكي".. رسائل قوية من جماهير الزمالك للاعبي الفريق خلال مباراة
رياضة محلية

"تاريخ الملكي".. رسائل قوية من جماهير الزمالك للاعبي الفريق خلال مباراة
استدعاء عمدة ميت عاصم لسماع أقواله في واقعة الشاب "إسلام" ببنها
أخبار المحافظات

استدعاء عمدة ميت عاصم لسماع أقواله في واقعة الشاب "إسلام" ببنها
رمضان 2026.. نجوم وصنّاع "وننسى اللي كان" يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. نجوم وصنّاع "وننسى اللي كان" يكشفون تفاصيل العمل قبل عرضه
هيفاء وهبي جريئة ونسرين خطفت الأنظار.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الحب
الموضة

هيفاء وهبي جريئة ونسرين خطفت الأنظار.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الحب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان