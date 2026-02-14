مصرع شخص وإصابة 11 آخرين على الطريق الصحراوى بأسوان

أسوان- إيهاب عمران:

لقى شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى.

تلقى اللواء عبدالله عصر مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسوان، بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الغربي، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى، فيما نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة العمومية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.