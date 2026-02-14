جنايات دمنهور تحيل أوراق متهم بقتل زوج حماته إلى المفتي

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الـ16، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم، إحالة أوراق قضية المتهم بقتل زوج حماته بمدينة كفر الدوار، إلى فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه.

وحددت هيئة المحكمة برئاسة أسامة محمد أمين غازي، وعضوية أنس إسماعيل مصطفى، وأحمد علي مرسي، ومصطفى حسين فاضل جلسة 11 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث الواقعة إلى ورود إخطار يفيد باستقبال مستشفى كفر الدوار العام جثمان شريف عجمي، جثة هامدة، إثر إصابات طعنية بسكين. انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل البلاغ، وجرى تشكيل فريق بحث من مباحث كفر الدوار، لكشف ملابسات الواقعة.

توصلت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليه، والمتهم، بسبب تعدي الأول عليه بالضرب، وإلقائه في مصرف مياه أمام زوجته، ما أثار حفيظة المتهم، فبيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك 2 سكين.

كشفت التحقيقات أن المتهم نشر بين أهالي منطقة سكن المجني عليه رغبته في الصلح، واستدرجه إلى مكان خالٍ من المارة، بزعم إنهاء الخلاف، وما إن التقيا حتى نشبت مشاجرة بينهما، فأخرج السكينين وتعدى عليه طعناً، قاصداً إزهاق روحه، ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته، وفقاً لما ورد بتقرير الطب الشرعي.

وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإحراز سلاحين أبيضين دون مسوغ قانوني، وطلبت توقيع أقصى عقوبة عليه.