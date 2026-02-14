إعلان

ضبط سيدة بتهمة التحريض على الفسق عبر تطبيقات الهاتف بالإسكندرية

كتب : صابر المحلاوي

08:48 م 14/02/2026

ضبط سيدة بتهمة التحريض على الفسق عبر تطبيقات الهات

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط سيدة بالإسكندرية لاتهامها بالتحريض على الفسق عبر تطبيقات الهاتف.

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام سيدة بالتحريض على الفسق من خلال عدد من تطبيقات الهواتف المحمولة، حيث كانت تعلن عن نفسها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، دون تمييز، بدائرة محافظة الإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وعُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، وبفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.

وبمواجهتها، أقرت بممارسة النشاط المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

