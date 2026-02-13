إعلان

الإمارات: عيسى كاظم رئيسًا لـ"موانئ دبي" بدلًا من سلطان بن سليم

كتب : مصراوي

05:51 م 13/02/2026

الإمارات

أعلن مجلس إدارة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، عن إعادة تشكيل قيادي شمل تعيين عيسى كاظم رئيسا لمجلس الإدارة بدلا من سلطان بن سليم، ويوفراج نارايان رئيسا تنفيذيا، حيث تأتي هذه التغييرات في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز منظومة الحوكمة.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يُعد عيسى كاظم من أبرز القامات الاقتصادية في دولة الإمارات، حيث يشغل حاليا منصب محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة "بورصة دبي"، ويمتلك مسيرة مهنية حافلة تمتد لأكثر من 30 عاما، تقلد خلالها مناصب قيادية عليا في مصرف الإمارات المركزي، ودائرة التنمية الاقتصادية، وسوق دبي المالي.

ويستند يوفراج نارايان إلى خبرة مهنية عريضة في الإدارة المالية والتمويل المؤسسي وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، حيث لعب دورا محوريا منذ انضمامه إلى "دي بي ورلد" عام 2004 في قيادة مبادرات استراتيجية وتحولية ساهمت في توسيع نطاق أعمال الشركة ليصل إلى 79 دولة، معززا مكانتها كمزود عالمي رائد لحلول سلاسل الإمداد المتكاملة.

وتولى نارايان منصب المدير المالي للمجموعة منذ عام 2005، حيث قاد خلال مسيرته المهنية مجموعة من المبادرات النوعية التي أسهمت في ترسيخ الاستقرار المالي ورفع مستويات الكفاءة التشغيلية، ما أدى بدوره إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركة في الأسواق العالمية.

وشدد مجلس الإدارة على أن هذه التعيينات القيادية تتماشى مع استراتيجية "دي بي ورلد" لتحقيق النمو المستدام، وتعزيز مساهمتها المحورية في دعم تدفق سلاسل الإمداد العالمية، بما يصب في مصلحة ترسيخ مكانة دبي كمركز رئيسي للتجارة والخدمات اللوجستية على مستوى العالم.

وتُصنف "موانئ دبي العالمية" اليوم كمحرك حيوي للتجارة العالمية، بإشرافها على نحو 10% من حركة التجارة الدولية. وقد تُوجت مسيرة سلطان بن سليم، التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، بتحول تاريخي للمجموعة، حيث انتقلت من مجرد مشغل موانئ محلي لتصبح عملاقا لوجستيا يربط قارات العالم.

مجلس إدارة موانئ دبي الإمارات عيسى كاظم سلطان بن سليم

فيديو قد يعجبك



