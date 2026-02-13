‌‏ترامب يعلن تحرك حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحرك حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى منطقة الشرق الأوسط.

وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم الجمعة، أكد ترامب أن حاملة طائرات ثانية ستتحرك إلى منطقة الشرق الأوسط تحسبا لأي طارئ.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه يعتقد أن المفاوضات مع إيران ستنجح، محذرا بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران سيكون يوما سيئا بالنسبة لهم.

وأوضح ترامب، أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران، سيتم إرسال حاملة طائرة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أكد مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس الأمريكي، أن ترامب أمر وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" بإرسال حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد ومجموعتها الضاربة إلى الشرق الأوسط لتعزيز القوات الأمريكية في المنطقة وسط التوترات مع إيران.

وقال مسؤول أمريكي، إن ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قررا في اجتماعهما مواصلة الضغط على إيران أثناء سير المفاوضات.