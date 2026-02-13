عاصفة قوية تجتاح فرنسا وإسبانيا وتسقط العديد من الضحايا

(أ ب)

ذكرت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء عاصفة قوية اجتاحت جنوب غربي فرنسا وإسبانيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية مود بريجيون عبر قناة "تي إف 1" إن رجلا لقي حتفه لدى تسلقه سلما في حديقته بمنطقة تارن إي جارون. وجاءت وفاته بعد وفاة سائق شاحنة لقي حتفه أيضا في فرنسا أثناء العاصفة.

وأضافت المتحدثة أن 26 شخصا آخر أصيبوا جراء الحوادث المرتبطة بالطقس.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو- فرانس"، في وقت سابق من اليوم، استمرار تعطل الحياة في بعض أنحاء البلاد جراء العاصفة القوية التي تعرضت لها، مع استمرار المخاوف من وقوع فيضان جنوب غربي فرنسا رغم رفع التحذيرات بشأن الرياح.

وأشارت شركة تشغيل شبكة الكهرباء "إنيديس" إن العاصفة نيلز أسفرت عن انقطاع الكهرباء عما يصل إلى 900 ألف عميل في ذروتها، وبحلول صباح اليوم الجمعة تمت استعادة الخدمة لدى نصف المتضررين تقريبا، وجرى نشر ثلاثة آلاف فرد، من بينهم 2100 فني.

وذكرت "ميتيو- فرانس" أن هناك 25 منطقة ما زالت التحذيرات البرتقالية والحمراء بشأن الطقس السيئ قائمة فيها، وفقا لـ (د ب أ).

وأشارت هيئة الأرصاد إلى استمرار مستوى التحذير عند درجة أحمر في جيروند ولوت – إي- جارون، على أن يستمر إلى غد السبت، بسبب فيضان كبير في نهر جارون.

وذكرت الهيئة أن العاصفة سجلت درجة قوة "غير معتادة"، وأنها هبت من ساحل فرنسا الغربي ليلة الأربعاء- الخميس وتواصل التحرك شرقا باتجاه أوروبا.

وحذرت السلطات من خطر شديد من حدوث انهيارات جليدية.

وفي إسبانيا، لقت امرأة 46 عاما، حتفها في مستشفى إثر تعرضها لإصابات جسيمة بسبب سقوط سقف في برشلونة، أمس الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "لا فانجوارديا" اليوم نقلا عن السلطات.

وجلب نظام الضغط المنخفض رياحا عاصفة إلى إسبانيا، خاصة جنوبي البلاد، فضلا عن هطول أمطار غزيرة وبرودة.