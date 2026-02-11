إعلان

كندا: تحديد هوية مشتبه بها في حادث إطلاق النار في مدرسة

كتب : مصراوي

11:27 م 11/02/2026

الشرطة الكندية

فانكوفر، بريتش كولومبيا - (أ ب)

حددت الشرطة الكندية هوية مشتبه بها في حادث إطلاق النار في مدرسة بكندا، وهي جيسي فان روتسيلار البالغة من العمر 18 عاما، التي كانت الشرطة قد استجابت سابقا لمكالمات تتعلق بصحتها العقلية في منزلها، والتي تم العثور عليها ميتة بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل تسعة أشخاص في منطقة نائية في مقاطعة بريتش كولومبيا.

وقال نائب مفوض شرطة الخيالة الملكية الكندية، دواين ماكدونالد، إن فان روتسيلار كانت لها سوابق من التواصل مع الشرطة بشأن صحتها النفسية، وأضاف أنه تم العثور على والدة المشتبه بها وأخيها غير الشقيق مقتولين أيضا في منزل بالقرب من المدرسة.

ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير واضح.

وقالت الشرطة إن أكثر من 25 شخصا أصيبوا أمس الثلاثاء في الهجوم الذي وقع في منطقة تومبلر ريدج الجبلية الصغيرة، من بينهم اثنان مصابان بجروح مهددة للحياة وتم نقلهما جوا لتلقي الرعاية الطبية.

