أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، تضامن المقاومة وأبناءِ الشعب الفلسطيني مع إيران قيادةً وحكومةً وشعباً، معتبرًا أيّ عدوانٍ على الجمهورية الإسلامية وشعبِها الشقيق عدواناً على أمتِنا الإسلامية، وتعدّياً إجرامياً على سيادة دولةٍ إسلاميةٍ مقاوِمة، وبلطجةً مرفوضةً تهدف إلى التدخّل في شؤونها الداخلية ومحاولةِ فرضِ وقائعَ على الأرض بالقوةِ الغاشمة.

وأعرب أبو عبيدة في بيان اليوم الأربعاء، عن ثقة حماس بعزمِ وصلابة القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري، الذين لقّنوا قوات الاحتلال الإسرائيلي دروساً خلال معركة "الوعد الصادق 3" في يونيو 2025م، مؤكدًا أنهم قادرون على صدّ العدوان، وممارسةِ حقِهِم الطبيعي والمشروع في الدفاعِ عن النفس وتسديدِ الضربات القاسية للمعتدين.

وأكد الناطق باسم كتائب القسامن بأن التهديداتِ التي تتعرض لها إيران اليوم وما سبقها من اعتداءاتٍ وحصار، هي محاولةٌ يائسةٌ للانتقام من شعبِها العظيم وقيادتِها المُقاوِمة، بسبب وقوفها إلى جانب شعبنا الفلسطيني ودعمها المباشر والمعلن لمقاومته الباسلة؛ التي تمكَّنت بفضل الله ثم بدعم أحرار الأمة من الصمودِ الأسطوري في معركة "طوفان الأقصى" وكسرِ هيبةِ إسرائيل وإفشالِ كلِّ أهدافها المعلنة.