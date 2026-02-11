إعلان

حماس تعلن تضامنها مع إيران: أيّ عدوانٍ عليها عدواناً على أمتِنا الإسلامية

كتب : عبدالله محمود

08:48 م 11/02/2026

أبو عبيدة الجديد الناطق العسكري الجديد باسم كتائب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، تضامن المقاومة وأبناءِ الشعب الفلسطيني مع إيران قيادةً وحكومةً وشعباً، معتبرًا أيّ عدوانٍ على الجمهورية الإسلامية وشعبِها الشقيق عدواناً على أمتِنا الإسلامية، وتعدّياً إجرامياً على سيادة دولةٍ إسلاميةٍ مقاوِمة، وبلطجةً مرفوضةً تهدف إلى التدخّل في شؤونها الداخلية ومحاولةِ فرضِ وقائعَ على الأرض بالقوةِ الغاشمة.

وأعرب أبو عبيدة في بيان اليوم الأربعاء، عن ثقة حماس بعزمِ وصلابة القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري، الذين لقّنوا قوات الاحتلال الإسرائيلي دروساً خلال معركة "الوعد الصادق 3" في يونيو 2025م، مؤكدًا أنهم قادرون على صدّ العدوان، وممارسةِ حقِهِم الطبيعي والمشروع في الدفاعِ عن النفس وتسديدِ الضربات القاسية للمعتدين.

وأكد الناطق باسم كتائب القسامن بأن التهديداتِ التي تتعرض لها إيران اليوم وما سبقها من اعتداءاتٍ وحصار، هي محاولةٌ يائسةٌ للانتقام من شعبِها العظيم وقيادتِها المُقاوِمة، بسبب وقوفها إلى جانب شعبنا الفلسطيني ودعمها المباشر والمعلن لمقاومته الباسلة؛ التي تمكَّنت بفضل الله ثم بدعم أحرار الأمة من الصمودِ الأسطوري في معركة "طوفان الأقصى" وكسرِ هيبةِ إسرائيل وإفشالِ كلِّ أهدافها المعلنة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كتائب القسام حماس أبو عبيدة إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"نسر وقلب".. أول رد فعل من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي (صورة)
مصراوي ستوري

"نسر وقلب".. أول رد فعل من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي (صورة)
آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز
رياضة محلية

آخر مستجدات الحالة الصحية لمحمد الشيبي ظهير بيراميدز
قصة أغرب شواطئ العالم.. البحر يختفي مرتين يوميا (صور)
علاقات

قصة أغرب شواطئ العالم.. البحر يختفي مرتين يوميا (صور)
خلافات أم انتحار؟.. مصرع شاب بطلق ناري يثير جدلًا في قرية بالشرقية
أخبار المحافظات

خلافات أم انتحار؟.. مصرع شاب بطلق ناري يثير جدلًا في قرية بالشرقية
ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري
رياضة محلية

ملخص مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان