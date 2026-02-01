"اغتنموا الفرصة".. وزير خارجية فرنسا يوجه رسالة للنظام الإيراني

وكالات

وجه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، رسالة إلى النظام الإيراني مطالبهم باغتنام فرصة التفاوض مع الولايات المتحدة والقبول بتنازلات كبري.

وقال وزير خارجية فرنسا في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد، إنه يجب على طهران قبول تنازلات ضمن إطار تفاوضي، محذرا من مخاطر تصعيد عسكري محتمل في حال تعثّر الجهود الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تجري حاليا محادثات جادة مع الولايات المتحدة، في مؤشر على تقدم المسار الدبلوماسي بين الجانبين.

وأكد ترامب، أنه يأمل أن توافق طهران على اتفاق يكون مقبولا للولايات المتحدة، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المفاوضات أو جدولها الزمني.