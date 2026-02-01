إعلان

"اغتنموا الفرصة".. وزير خارجية فرنسا يوجه رسالة للنظام الإيراني

كتب : مصراوي

08:10 م 01/02/2026

جان نويل بارو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

وجه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، رسالة إلى النظام الإيراني مطالبهم باغتنام فرصة التفاوض مع الولايات المتحدة والقبول بتنازلات كبري.

وقال وزير خارجية فرنسا في تصريحات إعلامية، اليوم الأحد، إنه يجب على طهران قبول تنازلات ضمن إطار تفاوضي، محذرا من مخاطر تصعيد عسكري محتمل في حال تعثّر الجهود الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تجري حاليا محادثات جادة مع الولايات المتحدة، في مؤشر على تقدم المسار الدبلوماسي بين الجانبين.

وأكد ترامب، أنه يأمل أن توافق طهران على اتفاق يكون مقبولا للولايات المتحدة، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المفاوضات أو جدولها الزمني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جان نويل بارو دونالد ترامب ايران امريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد حجب "روبلوكس".. أحمد زاهر: حاولنا نقدم حاجة نفيد بيها المجتمع في لعبة
زووم

بعد حجب "روبلوكس".. أحمد زاهر: حاولنا نقدم حاجة نفيد بيها المجتمع في لعبة
بعد قرار حجبها في مصر.. ما هي لعبة "روبلكس" ولماذا تعد خطرا على الأطفال؟
أخبار و تقارير

بعد قرار حجبها في مصر.. ما هي لعبة "روبلكس" ولماذا تعد خطرا على الأطفال؟
"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام
أخبار مصر

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام
"شرفت".. برشلونة يرحب بحمزة عبد الكريم بطريقة خاصة
رياضة محلية

"شرفت".. برشلونة يرحب بحمزة عبد الكريم بطريقة خاصة
نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر
أخبار المحافظات

نهش رأسه وجسده.. طفل يصارع الموت بعد هجوم كلب مسعور برأس سدر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"بيع المشاهد".. مجدي الجلاد يحذر من اقتحام غير المتخصصين لمجال الإعلام -(فيديو)
شعبة الدخان: فليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"