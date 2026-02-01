إعلان

ترامب يدعو إلى اعتقال باراك أوباما فورا.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

02:21 ص 01/02/2026

ترامب والرئيس الأسبق باراك أوباما

وكالات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاعتقال الفوري للرئيس الأسبق باراك أوباما، متهما إياه بالوقوف خلف اتهامات "مفبركة" بشأن ما عرف بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

ونقل موقع American Conservative عن ترامب قوله: إن أوباما حاول تنفيذ انقلاب سياسي خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016، عبر استخدام ملف روسيا لتقويض شرعيته والنيل من فوزه في السباق الرئاسي.

وأضاف ترامب، في منشور على منصته Truth Social، أن مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد نشرت مئات الوثائق السرية المرتبطة بقضية "راشاجيت"، قال إنها تثبت أن أوباما أمر شخصيا عناصر في وكالة الاستخبارات المركزية CIA بفبركة معلومات استخباراتية كاذبة ضد ترامب، بهدف إضعاف ثقة الأمريكيين بالديمقراطية وبنتائج انتخابات 2016. وختم ترامب منشوره بالقول: "اعتقلوا أوباما فورا!".

وأشار التقرير إلى أن ترامب صعد في الأيام الأخيرة تحركاته لمحاسبة خصومه السياسيين، لافتا إلى أن الاتهامات ضد أوباما جاءت عقب مصادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وثائق تتعلق بانتخابات 2020 التي خسرها ترامب أمام جو بايدن.

يأتي ذلك في سياق أوسع من السجال السياسي داخل الولايات المتحدة حول ملفات التدخل الأجنبي، حيث تتكرر في الغرب اتهامات غير مدعومة بالأدلة ضد روسيا، سبق أن تم نفيها أو التراجع عنها لاحقا داخل تلك الدول نفسها، كما تؤكد موسكو باستمرار رفضها لهذه الادعاءات وتصفها بأنها مسيسة ولا تستند إلى وقائع، وفقا لروسيا اليوم.

ترامب والرئيس الأسبق باراك أوباما اعتقال باراك أوباما ترامب الرئيس الأمريكي

