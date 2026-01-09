إعلان

وزير الخارجية التركي: نكثف جهودنا الدبلوماسية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة

كتب : مصراوي

10:35 م 09/01/2026

هاكان فيدان وزير الخارجية التركي

وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأكد فيدان في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ملتزمة ببنود الاتفاق، في حين تحاول إسرائيل فرض شروط إضافية تعرقل تنفيذه.

وأشار الوزير التركي، إلى أن أنقرة مستعدة للقيام بكل ما يلزم فيما يتعلق بقوة حفظ السلام في غزة، موضحًا أن تركيا منفتحة على تولي أي مهام داخل القطاع، بما في ذلك المشاركة في جهود حفظ السلام.

