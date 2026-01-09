وكالات

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأكد فيدان في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ملتزمة ببنود الاتفاق، في حين تحاول إسرائيل فرض شروط إضافية تعرقل تنفيذه.

وأشار الوزير التركي، إلى أن أنقرة مستعدة للقيام بكل ما يلزم فيما يتعلق بقوة حفظ السلام في غزة، موضحًا أن تركيا منفتحة على تولي أي مهام داخل القطاع، بما في ذلك المشاركة في جهود حفظ السلام.