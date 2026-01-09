الدفاع السورية: رصدنا مجموعات مسلحة أجنبية بحي الشيخ مقصود

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، رصد مجموعات مسلحة بحي الشيخ مقصود من فلول النظام السابق بشار الأسد.

وقالت وزارة الدفاع السورية في تصريحات لقناة الجزيرة، إن مهل الجيش المتكررة وعدم التعجل في دخول الأحياء بحلب تأتي حرصا على سلامة المدنيين.

وأكدت الوزارة، أنهم رصدوا مجموعات مسلحة داخل حي الشيخ مقصود تضم عناصر من فلول النظام السابق.

وأضافت الوزارة، أنه تم رصد مجموعات مسلحة تضم عناصر لحزب العمال الكردستاني وأخرى أجنبية.

وأوضحت وزارة الدفاع السورية، أن تحرك الجيش يأتي لدعم قوى الأمن الداخلي وبسط الأمن وعودة عمل مؤسسات الدولة.