قسد: فصائل الحكومة تقصف حي الشيخ مقصود في حلب

قالت قوات سوريا الديمقراطية قسد، إن حي الشيخ مقصود في مدينة حلب يتعرض لقصف عنيف ومكثف من قبل فصائل حكومة دمشق.

وأضافت قسد، أن قوات الحكومة تحاول التوغل بالدبابات في حي الشيخ مقصود وسط مقاومة عنيفة من قوات سوريا الديمقراطية.

ومن جانبه، أعلن الجيش السوري اليوم الجمعة، فرض حظر تجوال كامل في حي الشيخ مقصود على أن يبدأ الساعة 06:30 مساء حتى إشعار آخر، وفق وكالة الأنباء السورية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن المدنيين يستجيبون لطلب الجيش السوري الخروج من الشيخ مقصود، وهو الحي الوحيد المتبقي تحت سيطرة قسد في حلب.